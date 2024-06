Florida sa dočkala, Tkachuk: Už to nie je iba sen

Sunrise 25. júna (TASR) - Tridsať sezón čakali hokejisti Floridy Panthers na zisk svojho prvého Stanleyho pohára. Po dvoch neúspešných finále (1996, 2023) im tretí pokus vyšiel, keď v rozhodujúcom siedmom súboji play off NHL zdolali Edmonton 2:1 a v sérii triumfovali 4:3 na zápasy.



Panthers tak odvrátili hroziaci kolaps, pretože predtým prehrali tri stretnutia v rade a stratili náskok 3:0 na zápasy. Len raz v histórii sa doteraz stalo, že tím v takej situácii prehral finále Stanley Cupu - v roku 1942 hráči Toronta Maple Leafs otočili sériu s Detroitom Red Wings.



Florida vstúpila do NHL v sezóne 1993/1994 a už v roku 1996 sa dostala pod vedením trénera Douga MacLeana do finále play off. "Panteri" však vtedy v boji o titul prehrali s Coloradom jednoznačne 0:4 na zápasy. V nasledujúcich 24 sezónach sa tímu podarilo dostať do vyraďovačky iba šesťkrát a nevyhrali žiadnu sériu. Tú zvládli opäť až v ročníku 2021/2022, keď ako víťazi základnej časti vyradili v prvom kole Washington a potom prišiel dvakrát postup do finále. Vlani ešte floridský tím nestačil na Vegas Golden Knights (1:4), v tomto roku už proti Oilers uspel.



O zisk pohára sa výrazne pričinil ruský brankár Sergej Bobrovskij. Tridsaťpäťročný veterán odchytal 24 zápasov s bilanciou 16-8, priemerom 2,32 inkasovaného gólu a úspešnosťou 90,6 percenta. Je medzi finalistami na zisk Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára základnej časti. V nej mal po 58 dueloch bilanciu 36-17-4, priemer 2,37 inkasovaného gólu (3. v NHL), úspešnosť 91,5 percenta (7.) a šesť čistých kont (spoločné 1. miesto v lige).



Práve Bobrovskij zdvihol v noci na utorok ako prvý po fínskom kapitánovi Aleksandrovi Barkovovi nad hlavu najcennejší hokejový pohár. "Zaslúžil si to. Bolo tu veľa hráčov, ktorí si to zaslúžili, ale Bobby najviac. Bol neuveriteľný v každom jednom zápase a má veľký podiel na zisku pohára," citovala Barkova oficiálna stránka súťaže. Bobrovskij je prvý brankár v histórii, ktorý trofej dostal hneď z rúk kapitána tímu. "Celý život som o tom sníval a je to tu. Vôbec tomu nemôžem uveriť," tešil sa v prvej reakcii pre Sportsnet ruský brankár, ktorý prišiel na Floridu ako voľný hráč v júli 2019 a s klubom podpísal sedemročnú zmluvu na 70 miliónov dolárov.



"Už to nie je iba sen. Je to realita," tešil sa v play off 22-bodový Matthew Tkachuk, ktorý prišiel na Floridu v roku 2022 výmenou z Calgary. "Nemôžem tomu uveriť. Nemôžem uveriť, aké skvelé boli tieto dva roky. Ďakujem za tento tím, je to najlepšie miesto, kam som mohol prísť."



Florida v základnej časti vyhrala svoju Atlantickú divíziu a do vyraďovačky išla z tretej priečky vo Východnej konferencii. V play off potom postupne vyradila Tampu (4:1), Boston (4:2) a v konferenčnom finále New York Rangers 4:2 na zápasy. "Čakal som dlho, ale dočkal som sa. Nie je to však také, ako som si myslel. Je to ešte oveľa lepšie," povedal tréner víťazného tímu Paul Maurice. Päťdesiatsedemročný Kanaďan viedol predtým v NHL Hartford/Carolinu, Toronto i Winnipeg, dvakrát neuspel vo finále, no na tretí pokus sa už zo zisku Stanleyho pohára tešil.