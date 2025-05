Florida vedie 1:0 nad Carolinou vo finále Východnej konferencie

NHL - play off, 3. kolo



finále Východnej konferencie - 1. zápas:



Carolina Hurricanes - Florida Panthers 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)



Góly: 20. Aho (Jarvis, Svečnikov), 57. Blake (Jarvis, Gostisbehere) - 9. Verhaeghe (Barkov, Tkachuk), 13. Ekblad (Rodrigues), 24. Greer (Mikkola, Nosek), 47. Bennett (Rodrigues, Verhaeghe), 55. Luostarinen (Nosek, Forsling). Brankári: Andersen - Bobrovskij, strely na bránku: 33:20.



/stav série: 0:1/



Raleigh 21. mája (TASR) - Hokejisti Floridy sa ujali vedenia 1:0 na zápasy vo finále Východnej konferencie v play off NHL. V úvodnom zápase zvíťazili na ľade Caroliny 5:2. Domácim nepomohla k trimfu ani strelecká prevaha 33:20.„Panteri“ sa dostali do vedenia v 12. minúte po góloch Cartera Verhaeghea a Aarona Ekblada. Carolina síce znížila 16 sekúnd pred prvou prestávkou zásluhou Sebastiana Aha, no vyrovnať nedokázala. Dôležitý gól na 1:3 strelil v 24. minúte útočník A. J. Greer, hostia neskôr odskočili aj na rozdiel štyroch gólov - 1:5. Presný zásah domáceho útočníka Jacksona Blakea v 57. minúte prišiel neskoro.Oporou Floridy bol brankár Sergej Bobrovskij, ktorý zneškodnil 31 striel a dosiahol 93,9-percentnú úspešnosť zákrokov. Frederik Andersen v domácej bránke inkasoval päť gólov z dvadsiatich striel (75-percentná úspešnosť). Carolina prehrala vo finále konferencie trinásty zápas po sebe. S Floridou sa v rovnakej fáze súťaže stretla aj vlani, Panthers triumfovali 4:0 na zápasy a napokon získali Stanleyho pohár. Druhý zápas je na programe v noci na piatok.