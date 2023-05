Florida vyhrala aj druhý duel v Toronte, Dallas zdolal Seattle

2. kolo play off NHL:

semifinále Východnej konferencie - 2. zápas:



Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 2:3 /stav série 0:2/



semifinále Západnej konferencie - 2. zápas:



Dallas Stars - Seattle Kraken 4:2 /stav série 1:1/

New York 5. mája (TASR) - Hokejisti Floridy Panthers zvíťazili aj v druhom semifinále Východnej konferencie play off zámorskej NHL na ľade Toronta Maple Leafs 3:2 a v sérii vedú už 2:0 na zápasy. Dallas zvládol druhý domáci duel so Seattlom, ktorý zdolal 4:2 a sériu vyrovnal na 1:1.Panthers vyhrali v úvodnom stretnutí 2. kola 4:2 a zvládli aj druhý duel v Toronte. Po necelých šiestich minútach v ňom síce prehrávali 0:2, no do prvej prestávky znížil Anton Lundell a Florida otočila hneď na začiatku druhého dejstva vďaka dvom gólom v priebehu 47 sekúnd. Postarali sa o ne Aleksander Barkov a Gustav Forsling. Výborný výkon predviedol opäť Sergej Bobrovskij, ktorý mal 34 úspešných zákrokov. "Panteri" vyhrali už piaty duel v play off po sebe, v úvodnom kole vyhrali posledné tri, keď vyradili Boston 4:3 na zápasy.Dallas rozhodol o svojom triumfe v druhej tretine, ktorú vyhrali 3:1. Gól a asistenciu zaznamenali Tyler Seguin aj Wyatt Johnston.