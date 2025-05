Florida vyhrala na ľade Caroliny 5:3 a postúpila do finále

finále Východnej konferencie NHL /na 4 víťazstvá/:



Carolina Hurricanes - Florida Panthers 3:5



/konečný stav série 1:4, Florida postúpila/

New York 29. mája (TASR) - Hokejisti Floridy Panthers postúpili v noci na štvrtok do finále zámorskej NHL. V piatom zápase finále Východnej konferencie vyhrali na ľade Caroliny Hurricanes 5:3 a v sérii tak triumfovali 4:1. V ďalšej fáze narazia na lepšieho zo série medzi Dallasom Stars a Edmontonom Oilers.Úradujúci majstri postúpili do tretieho finále za sebou, víťazný gól na priebežných 4:3 strelil v poslednom dejstve útočník Carter Verhaeghe. Penzum práce pri akcii odviedol Aleksander Barkov. Ten si potiahol puk poza bránku, stiahol na seba dvoch obrancov i brankára a Verhaeghemu prihral k opačnej žrdi. V prípade postupu Oilers, ktorí vedú nad Dallasom 3:1 na zápasy, sa bude opakovať vlaňajšie finále, ktoré vyhrali „panteri“ 4:3.