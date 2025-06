Florida vyhrala na ľade Edmontonu a je krok od zisku Stanleyho pohára

finále Stanleyho pohára



piaty zápas /na 4 víťazstvá/:



Edmonton Oilers – Florida Panthers 2:5 (0:2, 0:0, 2:3)



Góly: 48. McDavid (Bouchard, Ekholm), 57. Perry (Draisaitl, Nurse) – 10. Marchand (Lundell), 19. Bennett (Tkachuk), 46. Marchand (Luostarinen), 49. Reinhart (Barkov), 59. Luostarinen. Brankári: Pickard - Bobrovskij, strely na bránku: 21:19



/stav série: 2:3/

Edmonton 15. júna (TASR) - Hokejisti Floridy Panthers sú krok od zisku Stanleyho pohára. Obhajca titulu vyhral v piatom finále play off NHL na ľade Edmontonu Oilers 5:2 a v sérii sa ujal vedenia 3:2. Dva góly hostí zaznamenal Brad Marchand. Oslavy „panterov“ môžu vypuknúť už v noci na stredu, keď je na Floride na programe šiesty zápas (2.00 SELČ).Edmonton piate stretnutie nezvládol, už po prvej tretine prehrával o dva góly. Najskôr skóroval Marchand a po ňom aj Sam Bennett, ktorý si 15. presným zásahom upevnil pozíciu najlepšieho strelca play off. Marchand zvýšil v 46. minúte na 3:0 a vo finálovej sérii strelil už šesť gólov, čo naposledy dokázal Esa Tikkanen v drese Oilers v roku 1988. Až potom kapituloval aj brankár hostí Sergej Bobrovskij, keď ho na 1:3 prekonal Connor McDavid v 48. minúte. Vzápätí však odpovedal na druhej strane Sam Reinhart a hoci Corey Perry ešte vykresal nádej pre Edmonton, triumf Floridy spečatil gólom do prázdnej bránky Eetu Luostarinen. Ten mal v stretnutí bilanciu 1+1, brankár Bobrovskij si pripísal 19 úspešných zákrokov.