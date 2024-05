Florida vyhrala na ľade NY Rangers 3:2 a vedie vo finále konferencie

semifinále play off NHL



finále Východnej konferencie - 5. zápas /na 4 víťazstvá/



New York Rangers - Florida Panthers 2:3



/stav série: 2:3/



New York 31. mája (TASR) - Hokejisti Floridy zvíťazili v piatom zápase finále Východnej konferencie NHL na ľade New Yorku Rangers 3:2. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa ujali vedenia 3:2. Svoj druhý postup do finále NHL v priebehu dvoch rokov môžu zavŕšiť v noci na nedeľu.Po bezgólovej prvej tretine išli do vedenia domáci, keď v oslabení po úniku skóroval Chris Kreider. Florida vyrovnala v 29. minúte gólom Gustava Forslinga a v polovici tretej časti ju poslal do vedenia Anton Lundell - 1:2.poznamenal Lundell. Rangers sa v závere pokúsili vyrovnať počas hry bez brankára, no Sam Bennet gólom do prázdnej bránky zvýšil náskok "panterov" na 3:1. Domáci pokračovali v snahe vyrovnať a Alexis Lafreniere 50 sekúnd pred koncom tretej tretiny znížil na 2:3.Ďalší gól však už domáci tím nepridal.poznamenal obranca "jazdcov" Adam Fox. Rangers budú musieť odvrátiť koniec sezóny na ľade súpera, na ktorom sa v treťom a štvrtom zápase série predlžovalo.poznamenal kapitán newyorského tímu Jacob Trouba.Jeho tímu sa v sérii proti Floride nedarí využívať presilovky, keď zo 14-tich vyťažil iba jeden gól. Panthers si úspešnosť v oslabeniach vylepšili aj v piatom zápase, v ktorom dostali štyri menšie tresty." poznamenal brankár Floridy Sergej Bobrovskij.