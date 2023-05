Florida vyhrala prvý duel na ľade Toronta 4:2, tri asistencie Tkachuka

NHL - 2. kolo play off



semifinále Východnej konferencie - 1. zápas:



Toronto - Florida 2:4



/stav série: 0:1/







semifinále Západnej konferencie - 1. zápas:



Dallas - Seattle 4:5 po predĺžení



/stav série: 0:1/





New York 3. mája (TASR) - Hokejisti Seattlu vyhrali prvý zápas série 2. kola play off NHL na ľade Dallasu 5:4 po predĺžení. V drese domácich sa útočník Joe Pavelski blysol štyrmi gólmi, no v 73. minúte rozhodol o triumfe súpera Yanni Gourde. Florida vstúpila úspešne do semifinálovej série Východnej konferencie, keď triumfovala na ľade Toronta 4:2. Tri asistencie si v drese hostí pripísal Matthew Tkachuk.Pavelski vynechal po otrase mozgu predchádzajúcich päť stretnutí prvého kola play off proti Minnesote, no do zostavy sa vrátil vo veľkom štýle a dal všetky štyri góly svojho tímu. V záverečnej tretine znamenali jeho zásahy vyrovnanie z 2:4 na 4:4, no z víťazstva sa napokon tešili hráči Kraken.Vo veku 38 rokov a 295 dní sa Pavelski stal najstarším hráčom so štyrmi presnými zásahmi v play off NHL.povedal tréner Stars Pete DeBoer k štvorgólovému koncertu svojho zverenca.Pri troch góloch Pavelskému asistoval Max Domi, Jordan Eberle prispel k výhre hostí dvoma bodmi za gól a asistenciu.Florida si vo vyraďovačke pripísala štvrtý triumf za sebou, tromi predchádzajúcimi otočila sériu prvého kola proti najlepšiemu tímu základnej časti Bostonu. Brankár Sergej Bobrovskij mal v Toronte 34 úspešných zákrokov, Sam Bennett dal gól a pri ďalšom asistoval. Panthers viedli už 2:0, no domáci ešte dokázali manko zmazať. Najskôr dal svoj premiérový gól v NHL Matthew Knies, ktorého rodičia pochádzajú zo Slovenska, a na 2:2 vyrovnal Michael Bunting. Na konci druhej časti však dostal Carter Verhaeghe hostí opäť do náskoku a víťazstvo Floridy spečatil v tretej perióde Brandon Montour.uviedol tréner hostí Paul Maurice pre nhl.com.Verhaeghe si pripísal víťazný gól v druhom zápase za sebou a s 11 zásahmi je už najlepší strelec v play off v histórii Panthers, keď prekonal Raya Shepparda a Davea Lowryho. Štvrtým víťazstvom za sebou v play off zasa Bobrovskij vyrovnal klubový rekord Johna Vanbiesbroucka z roku 1996.povedal Verhaeghe pre nhl.com. Obranca domácich Morgan Rielly sa stal prvým obrancom Maple Leafs so šiestimi asistenciami v play off od roku 2004, keď to dokázal Brian Leetch (8 v trinástich zápasoch).