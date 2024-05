Florida vyhrala v Bostone 2:1 a je vo finále konferencie

NHL - 2. kolo play off



semifinále Východnej konferencie - 6. zápas:



Boston Bruins - Florida Panthers 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)



Góly: 20. Zacha (DeBrusk, Wotherspoon) - 33. Lundell (Verhaeghe), 59. Forsling (Lundell, Tkachuk). Brankári: Swayman - Bobrovskij, strely na bránku: 23:28



/konečný stav série: 2:4, Florida postúpila/







semifinále Západnej konferencie - 6. zápas:



Colorado Avalanche - Dallas Stars 1:2 po druhom predĺžení



/konečný stav série: 2:4, Dallas postúpil/

New York 18. mája (TASR) - Hokejisti Dallasu Stars postúpili do finále Západnej konferencie zámorskej NHL. V šiestom zápase 2. kola play off vyhrali na ľade Colorada 2:1 po dvojnásobnom predĺžení, keď v 92. minúte rozhodol Matt Duchene. V konferenčnom finále sa Dallas stretne s úspešnejším z dvojice Vancouver Canucks - Edmonton Oilers (3:2 na zápasy). Do konferenčného finále na východe postúpila Florida Panthers po triumfe na ľade Bostonu 2:1, v sérii uspela rovnako 4:2.Puk sa dostal k Ducheneovi zo skrumáže pred bránkou domácich a Alexandra Georgijeva prekonal strelou k bližšej žrdi. Ruský brankár celkovo vykryl 27 z 39 striel. Jeho náprotivok Jake Oettinger chytil 96,67 percenta pokusov súpera, mal 29 úspešných zákrokov. Ako jediný ho prekonal v 6. minúte Mikko Rantanen a jeho tím tak živil väčšinu základného hracieho času nádej na siedmy zápas. Predĺženie pre hostí zariadil na začiatku tretieho dejstva Jamie Benn a Dallas napokon v predĺžení strhol triumf na svoju stranu.Do konferenčného finále na východe postúpila Florida Panthers. V šiestom stretnutí zvíťazila na ľade Bostonu Bruins 2:1 a sériu vyhrala 4:2 na zápasy. O triumfe hostí rozhodol 93 sekúnd pred koncom tretej tretiny obranca Gustav Forsling. Florida sa v konferenčnom finále stretne s New Yorkom Rangers, Boston vyradila v play off druhý rok za sebou." povedal Forsling, ktorý v závere zápasu prekonal brankára Jeremyho Swaymana po predchádzajúcej strele Antona Lundella. Švédsky zadák má na konte päť gólov v 48 zápasoch play off v kariére.Boston viedol od konca prvej tretiny, keď sa presadil český útočník Pavel Zacha a strelil svoj prvý gól vo vyraďovačke. V druhej perióde však v drese vlaňajšieho finalistu Stanleyho pohára vyrovnal Lundell, ktorý tak mal bilanciu 1+1. "," zhodnotil stretnutie Lundell.Brankár hostí Sergej Bobrovskij predviedol 22 úspešných zákrokov." zhodnotil konferenčné semifinále Paul Maurice, tréner Floridy. Zaujímavosťou je, že jeho tím vyhral všetky zápasy v Bostone a len jeden na svojom ľade.Domáci brankár Jeremy Swayman mal napriek prehre 92,86-percentnú úspešnosť zákrokov." priznal 25-ročný Swayman. Jeho tím vyradil v play off rovnaký súper ako vlani - vtedy Boston nestačil na "Panterov" 3:4 na zápasy vo štvrťfinále konferencie ako víťaz základnej časti. Prvý zápas tohtoročného finále Východnej konferencie je na programe v noci na štvrtok na ľade New Yorku Rangers (2.00 SELČ).