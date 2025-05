Florida vyhrala v Toronte 6:1, obhajca je krok od konferenčného finále

hokej - 2. kolo play off NHL /na 4 víťazstvá/



semifinále Východnej konferencie - piaty zápas:



Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 1:6



/stav série: 2:3/







semifinále Západnej konferencie - piaty zápas:



Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 0:1 po predĺžení



/konečný stav série: 1:4, Edmonton postúpil/



New York 15. mája (TASR) - Hokejisti Edmontonu Oilers si ako prvý tím zabezpečili postup do semifinále play off NHL. Účasť vo finále Západnej konferencie spečatili v noci na štvrtok víťazstvom na ľade Vegas Golden Knights 1:0 po predĺžení a v sérii triumfovali 4:1. Krok od účasti vo finále Východnej konferencie sú hráči Floridy, ktorí v piatom dueli 2. kola uspeli na ľade Toronta 6:1 a v sérii sa ujali vedenia 3:2.V súboji Vegas a Edmontonu neinkasovali brankári Adin Hill a Stuart Skinner v riadnom hracom čase ani raz. Za bezgólového stavu nasledovalo predĺženie a v ňom o postupe Edmontonu do konferenčného finále definitívne rozhodol v 68. minúte fínsky krídelník Kasperi Kapanen. Skinner zaznamenal shutout s 24 úspešnými zákrokmi. Oilers vlani postúpili až do finále Stanleyho pohára, v ňom prehrali s Floridou 3:4 na zápasy.Panthers živia šancu na obhajobu, postup cez Toronto môžu spečatiť v noci na sobotu v domácej aréne. Pod presvedčivý triumf na ľade Toronta sa zhodne gólom a asistenciou podpísali Jesper Boqvist a Aaron Ekblad, Sam Reinhart i Nate Schmidt mali po dve asistencie. Brankár hostí Sergej Bobrovskij sa prezentoval 31 úspešnými zákrokmi, čisté konto mu 66 sekúnd pred koncom duelu prekazil v presilovke Nick Robertson. Ten zároveň ukončil jeho šnúru bez inkasovaného gólu, ktorá trvala 143:25 min. V bránke Toronta začal Joseph Woll, po piatom zásahu hostí ho vystriedal Matt Murray.