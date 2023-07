Florida vymenila Duclaira do San Jose, Panthers vystužili obranu

New York 2. júla (TASR) - Kanadský hokejista Anthony Duclair sa v zámorskej NHL sťahuje do San Jose Sharks. Do kalifornského tímu ho vymenilo vedenie finalistu Stanley Cupu v minulej sezóne Floridy Panthers za Stevena Lorentza a výber v piatom kole draftu 2025.



Duclair má ešte rok platnú zmluvu, ktorú s Panthers podpísal v júni 2021 a po sezóne sa stane neobmedzeným voľným hráčom. Pre zranenie odohral útočník v uplynulom ročníku len 20 zápasov s bilanciou 2+7, v play off odohral rovnakú porciu duelov a nazbieral v nich 11 bodov (4+7).



V sezóne 2021/22 si vytvoril kariérne maximá v počte gólov (31), asistencií (27) aj bodov (58) v 74 zápasoch. "Anthony vnesie do našej zostavy rýchlosť a húževnatosť. Dokáže strieľať góly a je to komplexný hráč, sme nadšení, že sme ho získali," povedal pre nhl.com generálny manažér "žralokov" Mike Grier.



Florida bola po otvorení trhu s voľnými hráčmi aktívna. “Panteri” uzavreli ročné kontrakty s obrancami Olverom Ekmanom-Larssonom, Dmitrijom Kulikovom a Mikeom Reillym, na tri roky si upísali Nika Mikkolu. Dvojročnú zmluvu podpísal aj útočník Grigorij Denisenko a ročný kontrakt uzavrel brankár Anthony Stolarz.