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Florida vymenila práva na Okuliara do Pittsburghu
Získal za ne 21-ročného fínskeho obrancu Emila Pieniniemiho.
Autor TASR
Pittsburgh 13. júna (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Florida Panthers vymenil práva na slovenského útočníka Olivera Okuliara do Pittsburghu Penguins. Získal za ne 21-ročného fínskeho obrancu Emila Pieniniemiho.
Okuliar sa stal súčasťou organizácie „panterov“ v apríli 2024, keď s vedením klubu podpísal ročný kontrakt. Následnú sezónu 2024/2025 strávil vo farmárskej súťaži AHL, v ktorej sa v drese Charlotte Checkers prezentoval 49 bodmi.
V lete 2025 sa rozhodol pre návrat do Európy a v drese Skelleftea AIK sa stal majstrom Švédska. V tomto klube by mal pokračovať aj v sezóne 2026/2027. V uplynulom ročníku 2025/2026 reprezentoval SR na ZOH v Miláne a aj na MS vo Švajčiarsku.
Okuliar sa stal súčasťou organizácie „panterov“ v apríli 2024, keď s vedením klubu podpísal ročný kontrakt. Následnú sezónu 2024/2025 strávil vo farmárskej súťaži AHL, v ktorej sa v drese Charlotte Checkers prezentoval 49 bodmi.
V lete 2025 sa rozhodol pre návrat do Európy a v drese Skelleftea AIK sa stal majstrom Švédska. V tomto klube by mal pokračovať aj v sezóne 2026/2027. V uplynulom ročníku 2025/2026 reprezentoval SR na ZOH v Miláne a aj na MS vo Švajčiarsku.