Florida vyrovnala sériu s Washingtonom, Colorado vedie nad Nashvillom

1. kolo play off



štvrťfinále Východnej konferencie - 2. zápasy:



New York Rangers - Pittsburgh 5:2



/stav série: 1:1/





Florida - Washington 5:1



/stav série: 1:1/





štvrťfinále Západnej konferencie - 2. zápasy:



Colorado - Nashville 2:1 pp



/stav série: 2:0/





Calgary - Dallas 0:2



/stav série: 1:1/

New York 6. mája (TASR) - Hokejisti Washingtonu v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym nestačili v druhom zápase 1. kola play off NHL na Floridu. Víťazovi základnej časti a držiteľovi Prezidentskej trofeje podľahli v noci na piatok 1:5, stav série hranej na štyri víťazné zápasy je 1:1. Fehérváry strávil na ľade takmer 19 minút a zaznamenal dve mínusky.Vyrovnaný stav 1:1 je aj v ďalšej štvrťfinálovej sérii Východnej konferencie medzi hráčmi New Yorku Rangers a Pittsburghu. "Jazdci" triumfovali 5:2 aj vďaka trom bodom Artemija Panarina a Franka Vatrana (obaja 1+2).Vo štvrťfinále Západnej konferencie vedie Colorado nad Nashvillom už 2:0 na zápasy. Druhé stretnutie dospelo do predĺženia, v ňom rozhodol o výhre "lavíny" obranca Cale Makar.