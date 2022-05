Washington s Fehérvárym prehral, Colorado postúpilo do 2. kola

NHL - 1. kolo play off:



štvrťfinále Východnej konferencie - 4. zápasy:



Washington - Florida 2:3 pp



/stav série: 2:2/





Pittsburgh - New York Rangers 7:2



/stav série: 3:1/





štvrťfinále Západnej konferencie - 4. zápasy:



Nashville - Colorado 3:5



/konečný výsledok série: 0:4, postúpilo Colorado/





Dallas - Calgary 1:4



/stav série: 2:2/



New York 10. mája (TASR) - Hokejisti Washingtonu v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym prehrali vo štvrtom stretnutí 1. kola play off NHL doma s Floridou 2:3 po predĺžení. O triumfe hostí rozhodol Carter Verhaeghe a jeho tím vyrovnal stav série na 2:2. Colorado si ako prvý tím zabezpečilo postup do 2. kola vyraďovačky, po výhre 5:3 na ľade Nashvillu ovládlo sériu jednoznačne 4:0.Washington v zápase s Floridou dvakrát viedol po presných zásahoch T. J. Oshieho a Jevgenija Kuznecova, ale 124 sekúnd pred koncom tretej tretiny vyrovnal pri hre bez brankára Sam Reinhart na 2:2 a poslal duel do predĺženia. V ňom sa v 5. minúte presadil Verhaeghe svojím tretím gólom v play off. Fehérváry odohral za Capitals 20:58 min, mal jeden mínusový bod, jednu strelu a až sedem "hitov". Na trestnej lavici si v druhej tretine odsedel štyri minúty.Colorado si ako najlepší tím Západnej konferencie po základnej časti vybojovalo účasť v 2. kole play off v najkratšom možnom čase. Vo štvrtom stretnutí série síce "lavíny" na ľade Nashvillu prehrávali na začiatku tretej tretiny 2:3, ale odpovedali tromi gólmi za sebou a sú v konferenčnom semifinále. Zhodne tri body za gól a dve asistencie zaznamenali v drese hostí Cale Makar a Andre Burakovsky.Hráči Calgary vyrovnali stav série štvrťfinále Západnej konferencie s Dallasom na 2:2, keď vo štvrtom dueli uspeli na ľade súpera 4:1. Slovenskí hokejisti šancu nedostali, namiesto Mariána Studeniča sa do zostavy Dallasu vrátil Alexander Radulov. Za domácich nehral ani obranca Andrej Sekera, v tíme hostí nenastúpil útočník Adam Ružička.Pittsburgh si doma poradil s New Yorkom Rangers 7:2 a v konferenčnom štvrťfinále vedie už 3:1. Sidney Crosby sa na výhre podieľal gólom a dvoma asistenciami a stal sa iba šiestym hráčom v histórii, ktorý v play off nazbieral 200 bodov. Penguins môžu o postupe rozhodnúť už v noci na štvrtok na ľade súpera v Madison Square Garden.