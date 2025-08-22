< sekcia Šport
Florida vystužila súpisku o útočníka Kunina, podpísal ročný kontrakt
V 434 zápasoch v NHL dal Kunin 73 gólov a nazbieral 142 bodov.
Autor TASR
New York 22. augusta (TASR) - Úradujúci dvojnásobný víťaz Stanley Cupu Florida Panthers angažoval do svojich radov amerického hokejistu Lukea Kunina. S floridským klubom NHL podpísal útočník ročný kontrakt.
Kunin odohral v minulej sezóne za San Jose Sharks a Columbus Blue Jackets dokopy 75 zápasov, strelil 11 gólov a nazbieral 18 bodov. O podpise zmluvy informovali Panthers na svojom webe, ale finančné detaily kontraktu nezverejnili.
Do NHL draftovala Kunina v roku 2016 Minnesota Wild v prvom kole z 15. miesta. Počas ôsmich sezón si 27-ročný hráč v profilige obliekal dresy Wild, Nashvillu Predators, Sharks a Blue Jackets.
„Luke je fyzický a súťaživý útočník s líderskými schopnosťami a silným charakterom,” povedal o novej posile pre klubový web generálny manažér „panterov” Bill Zito.
V 434 zápasoch v NHL dal Kunin 73 gólov a nazbieral 142 bodov.
Kunin odohral v minulej sezóne za San Jose Sharks a Columbus Blue Jackets dokopy 75 zápasov, strelil 11 gólov a nazbieral 18 bodov. O podpise zmluvy informovali Panthers na svojom webe, ale finančné detaily kontraktu nezverejnili.
Do NHL draftovala Kunina v roku 2016 Minnesota Wild v prvom kole z 15. miesta. Počas ôsmich sezón si 27-ročný hráč v profilige obliekal dresy Wild, Nashvillu Predators, Sharks a Blue Jackets.
„Luke je fyzický a súťaživý útočník s líderskými schopnosťami a silným charakterom,” povedal o novej posile pre klubový web generálny manažér „panterov” Bill Zito.
V 434 zápasoch v NHL dal Kunin 73 gólov a nazbieral 142 bodov.