Florida zaradila Ekblada na listinu zranených hráčov

Sunrise 19. októbra (TASR) - Kanadský obranca Aaron Ekblad bude dlhší čas chýbať hokejistom Floridy Panthers. Klub NHL ho v stredu zapísal na listinu zranených hráčov.



Podľa oficiálneho ligového webu laboruje 26-ročný Ekblad so zranením v dolnej časti tela. Utrpel ho v utorkovom zápase v Bostone, ktorý hviezdny bek opustil už v druhej tretine. Florida prehrala s domácimi Bruins 3:5. Podľa AP by mal Ekblad chýbať minimálne do polovice novembra, zrejme však aj oveľa dlhšie.



Ekblada si Panthers vybrali v roku 2014 ako celkovú draftovú jednotku, o rok neskôr sa stal držiteľom Calderovej trofeje pre najlepšieho nováčika sezóny. V 557 stretnutiach základnej časti NHL nazbieral 292 kanadských bodov za 98 gólov a 194 asistencií, v 20 dueloch play off pridal šesť bodov (1+5). V marci sa stal najproduktívnejším obrancom v histórii klubu, keď prekonal dovtedajší bodový rekord Slováka Róberta Švehlu. V novom ročníku stihol nastúpiť za Floridu v troch zápasoch, v ktorých si pripísal asistenciu.



Generálny manažér "panterov" Bill Zito takisto v stredu informoval, že liečba útočníka Anthonyho Duclaira po operácii achilovky prebieha podľa plánu. Dvadsaťsedemročný krídelník by sa mal do súťažného diania vrátiť v decembri.