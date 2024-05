Florida zdolala Boston 6:1, Vancouver otočil prvý duel s Edmontonom

2. kolo play off NHL



semifinále Východnej konferencie - 2. zápas:



Florida Panthers - Boston Bruins 6:1 (0:1, 3:0, 3:0)



Góly: 22. Lorentz (Montour), 30. Barkov (Reinhart, Ekblad), 40. Forsling (Lundell, Montour), 42. Luostarinen (Barkov, Reinhart), 51. Barkov (Reinhart), 52. Montour (Barkov, Reinhart) - 13. Coyle (Zacha, Marchand). Brankári: Bobrovskij - Swayman (42. Ullmark), strely na bránku: 33:15.



/stav série: 1:1/







semifinále Západnej konferencie - 1. zápas:



Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 5:4 (0:2, 2:2, 3:0)



Góly: 21. Joshua (Cole, Lindholm), 38. Lindholm (Joshua, Soucy), 50. Miller (Boeser, Soucy), 54. Zadorov (Blueger, Höglander), 55. Garland (Joshua, Zadorov) - 3. Hyman (Nugent-Hopkins, Draisaitl), 16. Ekholm (Draisaitl), 33. Ceci (Ryan, Nugent-Hopkins), 34. Hyman (Bouchard, McDavid). Brankári: Šilovs - Skinner, strely na bránku: 24:18.



/stav série: 1:0/

New York 9. mája (TASR) - Hokejisti Floridy vyrovnali stav série 2. kola play off NHL s Bostonom na 1:1. V druhom dueli semifinále Východnej konferencie vyhrali doma presvedčivo 6:1, keď sa dvoma gólmi a dvoma asistenciami blysol Aleksander Barkov. Vancouver uspel v prvom semifinále Západnej konferencie s Edmontonom 5:4, skóre otočil tromi gólmi v tretej tretine.Charlie Coyle síce poslal Boston v prvej tretine do vedenia, no v druhej domáci odpovedali tromi gólmi a rovnaký počet pridali aj v záverečnej časti hry.zhodnotil duel Barkov, ktorý potvrdil stúpajúcu formu. V uplynulých troch vystúpeniach zaznamenal osem kanadských bodov (4+4). Okrem neho bol v zápase štvorbodový aj Sam Reinhart (0+4), Brandon Montour si pripísal gól a dve asistencie. Panthers prestrieľali súpera 33:15, brankár Sergej Bobrovskij mal 14 úspešných zákrokov. Boston prehral s Floridou až v šiestom vzájomnom stretnutí v tejto sezóne. Po štvrtom inkasovanom góle Jeremyho Swaymana nahradil v bránke hostí Linus Ullmark.povedal pre nhl.com tréner "medveďov" Jim Montgomery.V nervozitou poznačenej tretej tretine rozdali arbitri až 146 trestných minút. Záverečnú desaťminútovku poznačilo množstvo šarvátok, nervozita vyústila aj do bitky medzi hviezdami tímov Matthewom Tkachukom a Davidom Pastrňákom. Obaja dostali okrem päťminútových aj 10-minútové osobné tresty a na ľad sa tak už nevrátili. Tretí zápas série je na programe v noci na sobotu v Bostone. "vyhlásil Pastrňák.Edmonton aj vďaka dvom presným zásahom Zacha Hymana viedol v prvom dueli série s Vancouverom na ľade súpera už 4:1, no Elias Lindholm v závere druhej časti znížil a Canucks potom tromi gólmi v tretej časti hry otočili skóre vo svoj prospech. Gólom a dvoma asistenciami k tomu prispel útočník Dakota Joshua.vravel Joshua. V 54. minúte vyrovnal na 4:4 obranca Nikita Zadorov a o 39 sekúnd neskôr zariadil víťazstvo pre domácich Conor Garland. Americký krídelník nabral rýchlosť v strednom pásme, prevzal puk od Joshuu, naznačil strelu príklepom, no namiesto nej ešte potiahol puk a poslal ho z uhla pomedzi betóny Stuarta Skinnera.spokojne konštatoval Garland.Hyman si dvoma presnými zásahmi upevnil vedúce postavenie v tabuľke strelcov v play off, ktorú vedie s deviatimi gólmi. To je v histórii Oilers najvyšší počet v prvých šiestich dueloch vyraďovačky, Hyman prekonal výkon Wayna Gretzkého (8) a vyrovnal zápis Marka Messiera z roku 1983. Oilers nestačili ani dve asistencie Leona Draisaitla a Ryana Nugenta-Hopkinsa. Draisaitl vynechal záverečných osem minút v druhej tretine pre problémy s výstrojom, v tretej bol späť na ľade.poznamenal kapitán "olejárov" Connor McDavid, ktorý si v stretnutí pripísal jednu asistenciu. Produktivitu play off vedie s 13 bodmi (1+12). Druhý zápas kanadského súboja sa hrá opäť vo Vancouveri v noci na sobotu.