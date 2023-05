Florida zdolala Carolinu aj v druhom zápase, rozhodol Tkachuk

Semifinále play off NHL



finále Východnej konferencie - 2. zápas /na 4 víťazstvá/:



Carolina - Florida 1:2 pp

/stav série: 0:2/

Raleigh 21. mája (TASR) - Hokejisti Floridy zvíťazili aj v druhom stretnutí finále Východnej konferencie NHL. V noci na nedeľu uspeli na ľade Caroliny 2:1 po predĺžení a v sérii play off vedú už 2:0 na zápasy. Hrdinom bol opäť Matthew Tkachuk, ktorý rozhodol o triumfe Panthers v druhej minúte predĺženia.Hurricanes mali vydarený vstup a ujali sa vedenia už v 2. minúte zásluhou obrancu Jalena Chatfielda. Hostia vyrovnali v 28. minúte, keď sa strelecky presadil kapitán "panterov" Aleksander Barkov. Duel dospel až do predĺženia, v ňom dostal domáci Jesperi Kotkaniemi dvojminútový trest za hákovanie a hostia presilovku využili už po 12 sekundách, keď po prihrávkach Sama Bennetta a Sama Reinharta skóroval zblízka Tkachuk. Dvadsaťpäťročný americký krídelník tak bol opäť autorom víťazného gólu v predĺžení, svojím presným zásahom zo 140. minúty rozhodol pred dvomi dňami aj "maratónsky" prvý duel série (3:2 pp pre Floridu). Bol to pre neho už tretí víťazný gól v predĺžení v tohtoročnej play off, rozhodol aj piaty zápas série 1. kola s Bostonom.Séria sa teraz presúva na Floridu, tretí zápas je na programe v noci na utorok o 2.00 SELČ.