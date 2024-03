Florida zdolala Detroit 3:2 po nájazdoch, rozhodol Reinhart

NHL - výsledok



Florida - Detroit 3:2 sn

New York 30. marca (TASR) - Hokejisti Floridy zvíťazili v sobotňajšom zápase zámorskej NHL nad Detroitom 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Dvomi gólmi v tretej tretine k tomu prispel kapitán "" Alexander Barkov, po jeho zásahoch viedli domáci 2:1. Zápas poslal do predĺženia kapitán hostí Dylan Larkin, ktorý v 57. minúte využil presilovku. O víťazstve domácich rozhodol Sam Reinhart, ktorý bol ako jediný úspešný v samostatných nájazdoch.Detroit prehral na klziskách súperov deviaty zápas po sebe. Hráči Floridy víťazstvom ukončili sériu štyroch prehier na domácom ľade a s 99 bodmi na konte majú istú účasť v play off. Detroitu sa vzdialila druhá pozícia na voľnej karte vo Východnej konferencii, na ktorej strácajú jeden bod na Washington, ktorý však odohral o dva zápasy menej.