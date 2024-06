Florida zdolala NY Rangers a po roku opäť postúpila do finále

NHL - semifinále play off



finále Východnej konferencie - 6. zápas:



Florida Panthers - New York Rangers 2:1



/konečný stav série: 4:2, Florida postúpila/

Sunrise 2. júna (TASR) - Hokejisti Floridy sa po roku opäť prebojovali do finále NHL. O svojom postupe rozhodli v noci na nedeľu v šiestom stretnutí finále Východnej konferencie, v ktorom zvíťazili nad New Yorkom Rangers 2:1 a v celej sérii triumfovali 4:2 na zápasy. Autorom víťazného gólu bol Vladimir Tarasenko. Súperom Panthers v boji o Stanleyho pohár bude lepší z dvojice Edmonton - Dallas (Oilers vedú 3:2 na zápasy).Sam Bennett poslal domácich do vedenia 50 sekúnd pred koncom prvej časti, keď strelou z ľavého kruhu prekonal Igora Šestorkina. Pre kanadského útočníka to bol štvrtý gól v tohtoročnom konferenčnom finále, čím vyrovnal klubový rekord Matthewa Tkachuka (2023) v počte gólov strelených v tejto fáze vyraďovačky. Tarasenko v 50. minúte zvýšil na 2:0, ktorého presný zásah bol nakoniec víťazný. Anton Lundell ho našiel pri pravej žŕdke a ruský krídelník trafil odkrytú časť bránky. Veľký podiel na góle mal Eetu Luostarinen, ktorý zobral puk K'Andremu Millerovi. Rangers 100 sekúnd pred sirénou už len znížili zasluhou Artemija Panarina.Florida sa predstaví vo finále tretíkrát v histórii. Pri prvom pokuse získať Stanleyho pohár neuspela, v roku 1996 podľahla Coloradu Avalanche hladko 0:4 na zápasy. Vlani nestačila na Vegas Golden Knights (1:4).