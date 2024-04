Florida zdolala Tampu Bay 3:2 v prvom stretnutí 1. kola play off

Play off NHL - 1. kolo:

štvrťfinále Východnej konferencie - 1. zápas:



Florida - Tampa Bay 3:2

/stav série: 1:0/

New York 21. apríla (TASR) - Hokejistom Tampy Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom nevyšiel vstup do súbojov 1. kola play off NHL. Na ľade Floridy prehrali v prvom dueli štvrťfinále Východnej konferencie 2:3. Domáci rozhodli vo floridskom derby o svojom triumfe dvoma gólmi v tretej časti hry.Po dvoch tretinách bol stav nerozhodný 1:1, v 58. sekunde tretej časti si však Carter Verhaeghe v presilovke parádne nakorčuľoval pred bránku a skóroval po precíznej prihrávke kapitána Aleksandra Barkova na 2:1. Tretí gól pridal vlaňajší finalista play off v závere do prázdnej bránky zásluhou Matthewa Tkachuka. Tampa už dokázala iba skorigovať desať sekúnd pred sirénou pri hre šiestich proti štyrom po zásahu Stevena Stamkosa. Po dva body si v stretnutí pripísali Tkachuk (1+1), Stamkos (1+1) i Barkov (0+2). Černák odohral v drese Tampy 18:40 min., mal plusový bod a štyri hity.