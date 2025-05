Florida zdolala Toronto 6:1 a postúpila do finále konferencie

NHL - play off, 2. kolo



semifinále Východnej konferencie - 7. zápas:



Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 1:6 (0:0, 0:3, 1:3)



Góly: 43. Domi (McMann) - 24. Jones (Rodrigues, Barkov), 28. Lundell (Luostarinen, Marchand), 30. Gajdovic (Greer, Jones), 43. Luostarinen (Marchand), 50. Reinhart (Barkov), 57. Marchand (Luostarinen). Brankári: Woll - Bobrovskij, strely na bránku: 20:34.



/konečný stav série: 3:4, Florida postúpila do finále Východnej konferencie/



Toronto 19. mája (TASR) - Hokejisti Floridy Panthers sa stali druhými finalistami Východnej konferencie v play off NHL. V rozhodujúcom siedmom zápase 2. kola vyraďovacích bojov triumfovali na ľade Toronta vysoko 6:1. V sérii o postup do finále NHL nastúpia proti Caroline. Vo finále Západnej konferencie sa stretnú Dallas a Edmonton.Obhajcovia Stanleyho pohára z Floridy sú vo finále Východnej konferencie tretíkrát po sebe. V oboch predošlých sériách o finále play off dokázali triumfovať. Maple Leafs nevyužili šancu dostať sa do finále konferencie prvýkrát od roku 2002. „,“ povedal tréner Toronta Craig Berube. Jeho tím mal sľubne rozohratú sériu s Floridou, v ktorej viedol 2:0. Potom však nezvládol tri zápasy za sebou, no v šiestom dokázal vynulovať strelcov súpera na ich vlastnom ľade a po triumfe 2:0 si Maple Leafs vynútili rozhodujúci siedmy zápas. „,“ konštatoval Berube.Rozhodujúci súboj bol vyrovnaný iba v prvej tretine, od 24. minúty už mal jednoznačný priebeh. Floridu naštartoval gól obrancu Setha Jonesa, na ktorý krátko na to nadviazali Esa Lundell a Jonah Gajdovich. Stav 0:3 už bol pre Toronto priveľké sústo a hoci Max Domi v 43. minúte znížil na 1:3, viac gólov už Maple Leafs nepridali. Naopak, na Domiho gól odpovedal už o 47 sekúnd Eetu Luostarinen, ktorého presný zásah vzal domácim vietor z plachiet. Tí ešte inkasovali aj od Sama Reinharta a Brada Marchanda, ktorý uzavrel skóre do prázdnej bránky. Luostarinen a Marchand sa v zápase prezentovali zhodnou bilanciou 1+2. Hostia prestrieľali súpera 34:20 najmä vďaka dominantnému výkonu v druhej tretine, ktorú vyhrali na strely 17:5. „,“ uviedol Marchand.Maple Leafs prehrali siedmykrát po sebe v rozhodujúcom siedmom zápase. Tréner Floridy Paul Maurice má v zápasoch o víťazstvo v sérii stopercentnú bilanciu 6:0.Florida a Carolina sa stretli vo finále Východnej konferencie aj v roku 2023. „,“ povedal útočník Floridy Sam Reihnart.