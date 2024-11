Florida zdolala v Tampere Dallas 4:2, natiahla víťaznú sériu

NHL - sumár:



Florida Panthers - Dallas Stars 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)



Góly: 15. Rodrigues (Mikkola, Reinhart), 29. M. Tkachuk (Balinskis, Barkov), 43. Greer (Nosek), 59. Reinhart (Luostarinen) - 32. Dadonov (Johnston, Duchene), 32. Duchene (Heiskanen, Harley). Brankári: Knight - DeSmith, strely na bránku: 25:25.

Tampere 2. novembra (TASR) - Hokejisti Floridy Panthers zvíťazili v piatom zápase NHL za sebou. V sobotnom dueli Global Series zdolali vo fínskom Tampere hráčov Dallasu Stars 4:2. Víťazný gól vsietil v úvode tretieho dejstva A.J. Greer a triumf "panterov" v závere spečatil Sam Reinhart do prázdnej bránky.Obhajcovia Stanleyho pohára tak zdolali Stars aj v druhom zápase vo Fínsku. V sobotu to mali opäť rozohrané dobre, po prvej tretine viedli zásluhou Evana Rodriguesa a v polovici druhého dejstva šli do dvojgólového náskoku vďaka zásahu Matthewa Tkachuka. Potom však prišli dva góly Dallasu v priebehu 34 sekúnd. Presilovú hru najskôr využil Jevgenij Dadonov a o vyrovnanie sa vzápätí postaral Matt Duchene. Misky váh v prospech Floridy napokon preklopil Greer po víťaznom vhadzovaní v útočnom pásme v 43. minúte. Minútu pred koncom zápasu pridal poistku Reinhart.