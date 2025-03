Florida získala českého brankára Vaněčka zo San Jose za Gilesa

San Jose 5. marca (TASR) - Zámorský hokejový klub San Jose Sharks v stredu poslal českého brankára Víteka Vaněčeka do Floridy Panthers výmenou za útočníka Patricka Gilesa.



Dvadsaťdeväťročný brankár je v poslednej sezóne svojho trojročného kontrakt s platom 3,4 milióna dolárov ročne, ktorý podpísal v júli 2022 ešte s New Jersey. Devils ho vymenili do San Jose vlani v marci. V prebiehajúcom ročníku odohral 18 zápasov s priemerom 3,88 inkasovaných gólov a 88,2% úspešnosťou zákrokov.



Florida ho získala štyri dni po tom, čo poslala brankára Spencera Knighta a výber v prvom kole budúcoročného draftu do Chicaga výmenou za obrancu Setha Jonesa a výber vo 4. kole.



Dvadsaťpäťročný útočník Giles odohral v NHL iba deväť duelov a zatiaľ nebodoval.