Florida získala Stanleyho pohár, Edmonton zdolala 4:3 na zápasy

finále play off NHL



siedmy zápas /na 4 víťazstvá/:



Florida Panthers - Edmonton Oilers 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)



Góly: 5. Verhaeghe (Rodrigues, Lundell), 36. Reinhart (Verhaeghe, Kulikov) – 7. Janmark (Ceci). Brankári: Bobrovskij - Skinner, strely na bránku: 21:24. Rozhodovali: Kozari, O'Rourke - Murray, MacPherson, vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 19.939 divákov.



Florida: Bobrovskij – Ekblad, Forsling, Montour, Mikkola, Kulikov, Ekman-Larsson – Reinhart, Barkov, Verhaeghe – Tkachuk, Bennett, Rodrigues – Tarasenko, Lundell, Luostarinen – Okposo, Stenlund, Lomberg



Edmonton: Skinner – Bouchard, Ekholm, Broberg, Nurse, Ceci, Kulak – Hyman, McDavid, Nugent-Hopkins – Holloway, Draisaitl, Foegele – Brown, Henrique, Janmark – Perry, Ryan, McLeod



/konečný stav série: 4:3, Florida získala Stanleyho pohár/

Brankár Floridy Panthers Sergej Bobrovskij (72) a útočník Sam Reinhart (13) oslavujú zisk Stanleyho pohára v hokejovej NHL, útočník Edmontonu Oilers Connor McDavid (97) sa pozerá po siedmom zápase finále Stanleyho pohára v hokejovej NHL v pondelok 24. júna 2024. Foto: TASR/AP

Zoznam víťazov Stanleyho pohára - počet titulov v NHL (iba aktívne tímy):



24 - Montreal Canadiens



13 - Toronto Maple Leafs



11 - Detroit Red Wings



6 - Boston Bruins, Chicago Blackhawks



5 - Edmonton Oilers, Pittsburgh Penguins



4 - New York Islanders, New York Rangers



3 - New Jersey Devils, Tampa Bay Lightning, Colorado Avalanche



2 - Los Angeles Kings, Philadelphia Flyers



1 - Calgary Flames, Dallas Stars, Carolina Hurricanes, Anaheim Ducks, St. Louis Blues, Washington Capitals, Vegas Golden Knights, Florida Panthers



Prehľad doterajších víťazov Stanleyho pohára podľa jednotlivých rokov (v zátvorkách slovenskí držitelia):



2024 Florida Panthers



2023 Vegas Golden Knights



2022 Colorado Avalanche



2021 Tampa Bay Lightning (Erik Černák)



2020 Tampa Bay Lightning (Erik Černák)



2019 St. Louis Blues



2018 Washington Capitals



2017 Pittsburgh Penguins



2016 Pittsburgh Penguins



2015 Chicago Blackhawks (Marián Hossa)



2014 Los Angeles Kings (Marián Gáborík)



2013 Chicago Blackhawks (Marián Hossa, Michal Handzuš)



2012 Los Angeles Kings



2011 Boston Bruins (Zdeno Chára)



2010 Chicago Blackhawks (Marián Hossa, Tomáš Kopecký)



2009 Pittsburgh Penguins (Miroslav Šatan)



2008 Detroit Red Wings (Tomáš Kopecký)



2007 Anaheim Ducks



2006 Carolina Hurricanes



2005 výluka



2004 Tampa Bay Lightning (Martin Cibák)



2003 New Jersey Devils (Jiří Bicek)



2002 Detroit Red Wings



2001 Colorado Avalanche



2000 New Jersey Devils



1999 Dallas Stars



1998 Detroit Red Wings



1997 Detroit Red Wings



1996 Colorado Avalanche



1995 New Jersey Devils



1994 New York Rangers



1993 Montreal Canadiens



1992 Pittsburgh Penguins



1991 Pittsburgh Penguins



1990 Edmonton Oilers



1989 Calgary Flames



1988 Edmonton Oilers



1987 Edmonton Oilers



1986 Montreal Canadiens



1985 Edmonton Oilers



1984 Edmonton Oilers



1983 New York Islanders



1982 New York Islanders



1981 New York Islanders



1980 New York Islanders



1979 Montreal Canadiens



1978 Montreal Canadiens



1977 Montreal Canadiens



1976 Montreal Canadiens



1975 Philadelphia Flyers



1974 Philadelphia Flyers



1973 Montreal Canadiens



1972 Boston Bruins



1971 Montreal Canadiens



1970 Boston Bruins



1969 Montreal Canadiens



1968 Montreal Canadiens



1967 Toronto Maple Leafs



1966 Montreal Canadiens



1965 Montreal Canadiens



1964 Toronto Maple Leafs



1963 Toronto Maple Leafs



1962 Toronto Maple Leafs



1961 Chicago Black Hawks (Stan Mikita)



1960 Montreal Canadiens



1959 Montreal Canadiens



1958 Montreal Canadiens



1957 Montreal Canadiens



1956 Montreal Canadiens



1955 Detroit Red Wings



1954 Detroit Red Wings



1953 Montreal Canadiens



1952 Detroit Red Wings



1951 Toronto Maple Leafs



1950 Detroit Red Wings



1949 Toronto Maple Leafs



1948 Toronto Maple Leafs



1947 Toronto Maple Leafs



1946 Montreal Canadiens



1945 Toronto Maple Leafs



1944 Montreal Canadiens



1943 Detroit Red Wings



1942 Toronto Maple Leafs



1941 Boston Bruins



1940 New York Rangers



1939 Boston Bruins



1938 Chicago Black Hawks



1937 Detroit Red Wings



1936 Detroit Red Wings



1935 Montreal Maroons



1934 Chicago Black Hawks



1933 New York Rangers



1932 Toronto Maple Leafs



1931 Montreal Canadiens



1930 Montreal Canadiens



1929 Boston Bruins



1928 New York Rangers



1927 Ottawa Senators



1926 Montreal Maroons



1925 Victoria Cougars



1924 Montreal Canadiens



1923 Ottawa Senators



1922 Toronto St. Pats



1921 Ottawa Senators



1920 Ottawa Senators



1919 bez víťaza



1918 Toronto Arenas



1917 Seattle Metropolitans



1916 Montreal Canadiens



1915 Vancouver Millionaires



1914 Toronto Blueshirts



1913 Quebec Bulldogs



1912 Quebec Bulldogs



1911 Ottawa Senators



1910 Montreal Wanderers



1909 Ottawa Senators



1908 Montreal Wanderers



1907 Montreal Wanderers



1906 Montreal Wanderers



1905 Ottawa Silver Seven



1904 Ottawa Silver Seven



1903 Ottawa Silver Seven



1902 Montreal A. A. A.



1901 Winnipeg Victorias



1900 Montreal Shamrocks



1899 Montreal Shamrocks



1898 Montreal Victorias



1897 Montreal Victorias



1896 Montreal Victorias



1895 Montreal Victorias



1894 Montreal A. A. A.



1893 Montreal A. A. A.



Sunrise 25. júna (TASR) - Hokejisti Floridy Panthers získali prvýkrát v histórii Stanleyho pohár. V rozhodujúcom siedmom dueli finále play off NHL zvíťazili v noci na utorok nad Edmontonom Oilers 2:1 a v celej sérii triumfovali 4:3 na zápasy. Víťazný gól domácich strelil v druhej tretine Sam Reinhart, jeho spoluhráč Carter Verhaeghe mal bilanciu 1+1 a brankár Sergej Bobrovskij si pripísal 23 úspešných zákrokov.Hráči Floridy zdvihli najcennejšiu hokejovú trofej nad hlavu napriek tomu, že vo finálovej sérii dovolili súperovi vyrovnať z 0:3 na 3:3. Siedme stretnutie však vyznelo v ich prospech a "panteri" tak pod vedením kouča Paula Mauricea dosiahli historický úspech v klubovej histórii. Predtým boli vo finále Stanley Cupu dvakrát neúspešní - v roku 1996 podľahli Coloradu v sérii jasne 0:4, vlani prehrali s Vegas 1:4.," povedal tréner víťazného tímu Maurice. Päťdesiatsedemročný Kanaďan viedol predtým v NHL Hartford/Carolinu, Toronto i Winnipeg, dvakrát neuspel vo finále, no na tretí pokus sa už tešil. "," smial sa Maurice.Oporami Panthers v play off boli najmä brankár Bobrovskij a produktívni útočníci Matthew Tkachuk a Aleksander Barkov, obaja si pripísali na konto zhodne po 22 bodov. Sekundoval im 21-bodový Verhaeghe. Florida v základnej časti vyhrala svoju Atlantickú divíziu a do vyraďovačky išla z tretej priečky vo Východnej konferencii. V play off potom postupne vyradila Tampu (4:1), Boston (4:2) a v konferenčnom finále New York Rangers 4:2 na zápasy.Kapitán Barkov zdvihol pohár nad hlavu ako prvý, fínsky útočník ho potom odovzdal brankárovi Bobrovskému. Ten je prvý brankár v histórii, ktorý trofej dostal hneď z rúk kapitána tímu. "," tešil sa ruský brankár v prvej reakcii pre Sportsnet počas osláv na ľade. Nadšenie neskrýval ani obranca Aaron Ekblad: "."Edmonton nepridal do zbierky svoj šiesty profiligový titul, na ktorý čaká už od roku 1990. Predtým sa z prvenstva tešil aj v rokoch 1984, 1985, 1987 a 1988. Vo finálovej sérii neuspel tretíkrát v histórii. Nepomohlo mu ani 42 bodov najproduktívnejšieho hráča play off Connora McDavida, čo je štvrtý najvyšší počet v histórii ligy. Pred kapitánom Edmontonu sú iba Wayne Gretzky (47 bodov v roku 1985), Mario Lemieux (44 v roku 1991) a opäť Gretzky (43 v roku 1988). V drese "olejárov" žiaril aj obranca Evan Bouchard, s 32 bodmi druhý muž kanadského bodovania v play off.," smútil McDavid po prehre v siedmom dueli. "." Doplnil ho nemecký spoluhráč Leon Draisaitl: "."Predĺžilo sa aj čakanie na kanadského víťaza Stanleyho pohára, naposledy ním bol Montreal Canadiens v sezóne 1992/1993, teda pred 31 rokmi. Edmonton sa mohol stať iba piatym tímom v histórii play off NHL, ktorý by dokázal otočiť sériu zo stavu 0:3 na 4:3. Vo finále to doteraz zvládli iba hokejisti Toronta v sezóne 1941/42.O víťazovi NHL sa v siedmom zápase rozhodovalo osemnástykrát v histórii, 13-krát sa tešili z víťazstva domáce tímy. Panthers nahradili na tróne Vegas Golden Knights, ktorí tento rok vypadli už v 1. kole play off. Slovenský hokej nemal vo finálovej sérii zastúpenie.Do zostavy "panterov" sa v siedmom súboji finále vrátil skúsený útočník Kyle Okposo, ktorého predtým v dueli číslo šesť nahradil Nick Cousins. Florida mala lepší vstup do rozhodujúceho zápasu a už po necelých piatich minútach ju poslal do náskoku Verhaeghe svojím 11. gólom v play off. Krátko po skončení presilovky šikovne tečoval nahodenie Evana Rodriguesa pomedzi betóny brankára Stuarta Skinnera - 1:0. Radosť domácich však trvala iba 137 sekúnd, pretože v 7. minúte našiel Cody Ceci prihrávkou z vlastného pásma rozbehnutého Mattiasa Janmarka a švédsky útočník dokázal v nájazde prekonať Bobrovského na 1:1. V prostrednej tretine sa stav dlho nemenil, patovú situáciu potom necelých päť minút pred druhou sirénou naklonil na stranu domácich Reinhart. Ten zvýšil v 36. minúte na 2:1 strelou z pravého kruhu k bližšej žrdi, keď krátko predtým na druhej strane "hasil" nebezpečnú situáciu v bránkovisku Floridy ruský obranca Dmitrij Kulikov. Pre Reinharta to bol desiaty presný zásah v tohtoročnej vyraďovačke, asistovali mu Verhaeghe i Kulikov. V tretej perióde mal v presilovke na hokejke gól na 3:1 Sam Bennett, ale zblízka trafil iba do Skinnera. V 52. minúte mohol poistku pridať po prieniku aj Reinhart, na druhej strane Bobrovskij zlikvidoval dve strely Boucharda a sedem minút pred koncom sa proti nemu v obrovskej šanci nepresadil ani McDavid. Kapitán Edmontonu mal blízko k vyrovnaniu aj necelé tri minúty pred sirénou po pase od Boucharda, ale hosťom napokon nepomohla ku skórovaniu ani 70-sekundová hra bez brankára.