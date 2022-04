Florida získala Prezidentskú trofej v NHL, Tampe sa nedarilo

NHL - sumáre:

New York Islanders - Washington Capitals 5:1 (2:0, 0:0, 3:1)

Góly: 11. Nelson (Barzal, Dobson), 16. Lee (Barzal, Dobson), 44. Pageau, 47. Palmieri (Bailey, Salo), 54. Bailey (Barzal) - 60. Jonsson Fjällby (Mantha, FEHÉRVÁRY). Brankári: Varlamov - Vaněček, strely na bránku: 26:27, 16.722 divákov.



Boston Bruins - Buffalo Sabres 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

Góly: 27. Bergeron, 33. Bergeron (DeBrusk, Marchand), 43. Pastrňák (Hall, Marchand), 45. Hall (Pastrňák, Bergeron), 58. Bergeron (McAvoy, H. Lindholm). Brankári: Ullmark - Tokarski, strely na bránku: 32:37, 17.850 divákov.



Ottawa Senators - Florida Panthers 0:4 (0:1, 0:0, 0:3)

Góly: 7. Reinhart (Bennett), 42. Bennett (Duclair, Reinhart), 42. Verhaeghe (Luostarinen, Mamin), 54. Verhaeghe (Mamin, Luostarinen). Brankári: Gustavsson - Knight, strely na bránku: 27:30, 17.102 divákov.



Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 6:3 (3:1, 1:0, 2:2)

Góly: 5. Bear (Smith, Kotkaniemi), 6. Nečas (Cole, Kotkaniemi), 13. Kotkaniemi (Nečas), 38. Teräväinen (Trocheck), 44. Lorentz (Jarvis, Aho), 48. Martinook (Skjei, Stepan) - 14. Zetterlund (Zacha, Severson), 55. Bratt (Foote, Zacha), 56. Vesey (Bastian). Brankári: Raanta - Hammond (48. Gillies), strely na bránku: 36:30, 18.040 divákov.



Columbus Blue Jackets - Tampa Bay Lightning 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Góly: 17. Voráček (Johnson, Carlsson), 31. Sillinger (Bjorkstrand, Kukan), 41. Roslovic (Bjorkstrand, Bean), 50. Bjorkstrand, 59. Peeke - 31. Kučerov (Hedman, Stamkos), 57. Perry (Stamkos, Hedman). Brankári: Merzlikins - Elliott, strely na bránku: 35:27, 18.234 divákov.



Minnesota Wild - Calgary Flames 3:2 pp (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)

Góly: 27. Brodin (F. Gaudreau, Greenway), 52. F. Gaudreau (Boldy), 61. Kaprizov (Fiala, Hartman) - 23. J. Gaudreau (Tkachuk, Zadorov), 58. E. Lindholm (Zadorov, J. Gaudreau). Brankári: Talbot - Markström, strely na bránku: 25:33, 18.490 divákov.



Colorado Avalanche - Nashville Predators 4:5 pp a sn (3:1, 1:2, 0:1 - 0:0, 0:1)

Góly: 3. Makar (Kadri), 7. Lehkonen (Manson, Burakovsky), 17. O'Connor (Aube-Kubel), 30. Compher (Byram, Helm) - 12. Duchene (Granlund, Josi), 24. Johansen (Forsberg, Ekholm), 37. Josi, 45. Ekholm (Carrier, Granlund), rozh. nájazd Duchene. Brankári: Kuemper - Rittich, strely na bránku: 46:37, 18.011 divákov.



Edmonton Oilers - San Jose Sharks 5:4 pp (0:2, 2:1, 2:1 - 1:0)

Góly: 30. McLeod (Yamamoto, Bouchard), 33. Yamamoto (Draisaitl, Hyman), 50. Ryan (Barrie), 52. Broberg (McDavid, Puljujärvi), 62. Hyman (Nugent-Hopkins, Kulak) - 3. Gregor (Chmelevski), 4. Gregor (Bordeleau), 36. Reedy (Burns, Couture), 51. Bonino (Couture, Nieto). Brankári: Koskinen - Reimer, strely na bránku: 31:44, 16.692 divákov.



Vancouver Canucks - Los Angeles Kings 3:2 pp (0:0, 0:2, 2:0 - 1:0)

Góly: 47. Boeser (Pettersson, Miller), 55. Chiasson (Hughes, Richardson), 65. Boeser (Pettersson) - 36. Vilardi (Kupari, Lemieux), 39. Kempe (Kopitar, Määttä). Brankári: Martin - Petersen, strely na bránku: 29:35, 18.779 divákov.



Slováci v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 18:57 0 1 1 0 3 0

Zdeno Chára (NY Islanders) 20:58 0 0 0 +1 1 0

Erik Černák (Tampa Bay) 17:32 0 0 0 -3 1 0

/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/



Postupujúci do play off:

Východná konferencia



Metropolitná divízia: Carolina, NY Rangers, Pittsburgh, Washington

Atlantická divízia: Florida, Toronto, Tampa Bay, Boston



Západná konferencia



Centrálna divízia: Colorado, St. Louis, Minnesota, Nashville, Dallas

Pacifická divízia: Calgary, Edmonton, Los Angeles



New York 29. apríla (TASR) - Hokejisti Floridy získali Prezidentskú trofej v NHL. Prvenstvo v základnej časti a pozíciu najvyššie nasadeného mužstva v play off si zabezpečili triumfom na ľade Ottawy 4:0, na ktorom sa čistým kontom podieľal brankár Spencer Knight. Hráči New Yorku Islanders v zostave so Zdenom Chárom zdolali Washington 5:1, pri jedinom góle Capitals asistoval Martin Fehérváry.Florida má na konte 122 bodov, o tri body viac ako najlepší tím Západnej konferencie Colorado. Oba tímy odohrajú v základnej časti už iba jeden zápas, takže Avalanche nemôže súpera predbehnúť. Panthers vedú ligu aj s 58 víťazstvami. "," spokojne konštatoval tréner "panterov" Andrew Brunette: "" Kouč hostí pochválil aj brankára Knighta, ktorý zneškodnil všetkých 27 striel hráčov Ottawy a slávil druhé čisté konto v profiligovej kariére: "." Dvoma gólmi sa na výhre podieľal Carter Verhaeghe, Sam Bennett a Sam Reinhart zaznamenali zhodne gól a asistenciu. Senators nebodovali po sérii štyroch víťazstiev. Florida sa v 1. kole stretne s držiteľom druhej voľnej karty vo Východnej konferencii, ktorým bude Pittsburgh alebo Washington.Capitals prehrali na ľade Islanders 1:5 a neposunuli sa na tretie miesto v Metropolitnej divízii. Fehérváry asistoval pri jedinom góle Washingtonu, ktorý strelil 42 sekúnd pred koncom za stavu 0:5 švédsky nováčik Axel Jonsson-Fjallby. Prekazil shutout brankárovi "ostrovanov" Semjonovi Varlamovovi, ktorý predviedol 26 úspešných zákrokov. Fehérváry ho ohrozil tromi strelami, počas 18:57 min na ľade si pripísal aj jeden hit a zblokoval jednu strelu súpera. "Caps" chýbal kapitán Alexander Ovečkin, ktorý vynechal druhý zápas za sebou pre zranenie v hornej časti tela. Tím z hlavného mesta USA nevyužil ani jednu zo šiestich presiloviek, naopak Islanders strelili tri presilovkové góly. "" hodnotil pre web nhl.com stretnutie tréner Washingtonu Peter Laviolette, ktorého tím utrpel tretiu prehru za sebou. V drese Islanders dosiahol Josh Bailey gól a asistenciu, Mathew Barzal nazbieral tri asistencie a Kyle Palmieri strelil jubilejný 200. gól v profiligovej kariére. Do zostavy newyorského tímu sa po chorobe vrátil Zdeno Chára, skúsený slovenský obranca odohral 20:58 min so ziskom plusového bodu, pripísal si jeden strelecký pokus a bodyček.Tampa Bay s ďalším slovenským zadákom Erikom Černákom vyšla po sérii štyroch výhier tentoraz bodovo naprázdno, keď prehrala na ľade Columbusu 2:5. Černák dokázal nastúpiť po tom, ako nedohral predošlý zápas pre zranenie v hornej časti tela. Proti Blue Jackets absolvoval 17:32 min, vyslal jednu strelu na bránku a duel dokončil s tromi mínuskami. Oliver Bjorkstrand sa pod víťazstvo podpísal gólom a asistenciou, kľúčový gól strelil na začiatku tretej tretiny za stavu 2:2 Jack Roslovic.Tampe zápas nevyšiel, dvojnásobný obhajca Stanleyho pohára si nedokázal zabezpečiť tretie miesto v Atlantickej divízii a môže ho z neho ešte zosadiť Boston, ktorý zaostáva o bod. "," zdôraznil útočník "bleskov" Pat Maroon. Jeden z gólov hostí strelil Nikita Kučerov, ruský útočník skóroval v ôsmom stretnutí za sebou, čím vyrovnal klubový rekord Briana Bradleyho. Steven Stamkos a Victor Hedman mali zhodne dve asistencie, Stamkos bodoval v ôsmom dueli v sérii a Hedman v siedmom.Carolina zavŕšila základnú časť šesťzápasovou víťaznou šnúrou, na záver si poradila s New Jersey 6:3. Fínsky center Jesperi Kotkaniemi sa na triumfe podieľal gólom a dvoma asistenciami, Martin Nečas pridal dva kanadské body (1+1). Slovenský útočník Tomáš Tatar opäť nenastúpil za Devils pre chorobu nesúvisiacu s COVID-19. Jeho tím, ktorý už dávnejšie stratil šancu na účasť v play off, prehral piaty zápas v sérii.Hráči Calgary, ktorí mali už isté prvenstvo v Pacifickej divízii, prehrali na ľade Minnesoty 2:3 po predĺžení. O triumfe Wild rozhodol v úvodnej minúte extra času Kirill Kaprizov. Gólom a asistenciou prispel k šiestej výhre "divochov" z predchádzajúcich siedmich duelov Frederick Gaudreau. Flames, ktorí nastúpili bez slovenského útočníka Adama Ružičku, bodovali v siedmom zápase za sebou.Boston živí nádej na tretie miesto v Atlantickej divízii, pomohol si suverénnym víťazstvom 5:0 nad Buffalom. Hlavnou postavou zápasu bol veterán Patrice Bergeron, ktorý strelil tri góly a pridal asistenciu. Radoval sa z ôsmeho hetriku v profiligovej kariére. Tretí gól 36-ročného centra v zápase bol jeho okrúhly 400. v NHL. "," vyznal sa Bergeron, ktorý sa stal štvrtým 400-gólovým strelcom v klubovej histórii. Pred ním dosiahli túto métu iba Johnny Bucyk (545), Phil Esposito (459) a Rick Middleton (402). Gól a asistenciu si zhodne pripísali David Pastrňák a Taylor Hall, pričom Patrňák druhýkrát v kariére pokoril 40-gólovú hranicu. Brankár Linus Ullmark chytil všetkých 37 striel hráčov Sabres a dopracoval sa k prvému čistému kontu v drese Bostonu.Colorado potrebovalo získať dva body, aby zostalo v hre o Prezidentskú trofej, no Nashvillu podľahlo 4:5 po samostatných nájazdoch, hoci viedlo 2:0, 3:1 i 4:2. Obrat zavŕšil v rozstrele Matt Duchene, ktorý bol autorom rozhodujúceho nájazdu, predtým skóroval aj v riadnom hracom čase. Avalanche v závere základnej časti opustila forma, "lavíny" prehrali piaty zápas z uplynulých šiestich. Vancouver zmazal proti Los Angeles dvojgólové manko a zvíťazil 3:2 po predĺžení. Dvoma gólmi vrátane víťazného prispel k triumfu Brock Boeser.Edmonton zdolal San Jose 5:4 po predĺžení, rozhodujúci gól strelil v 62. minúte Zach Hyman. Ten si predtým pripísal aj asistenciu. O jednu asistenciu si vylepšil bodové konto Connor McDavid, kapitán Oilers má na dosah Art Ross Trophy pre najproduktívnejšieho hráča základnej časti. Pred záverečným "kolom" vedie tabuľku produktivity so ziskom 123 bodov (44+79) s osembodovým náskokom pred dvojicou Jonathan Huberdeau (Florida) a Johnny Gaudreau (Calgary).