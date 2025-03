Florida získala z Chicaga obrancu Jonesa výmenou za brankára Knighta

New York 2. marca (TASR) - Zámorský hokejový klub Florida Panthers získal do svojich radov obrancu Setha Jonesa, za ktorého poslal do Chicaga Blackhawks brankára Spencera Knighta a podmienečný výber v 1. kole draftu 2026. Florida okrem toho získala výber v štvrtom kole budúcoročného draftu.



"Seth je skúsený elitný obranca, líder a overený hráč v tejto lige," povedal o Jonesovi podľa nhl.com Bill Zito, generálny manažér úradujúceho víťaza Stanley Cupu.



Tridsaťročný americký obranca sa pred necelým týždňom verejne vyjadril, že v Chicagu je frustrovaný a chce odísť do klubu, s ktorým budem mať šancu získať Stanley Cup. Momentálne mu plynie tretí rok zo sedemročného kontraktu v celkovej hodnote 76 miliónov dolárov (9,5 na sezónu), ktorý podpísal 28. júla 2021. Blackhawks si na základe dohody ponechajú 26 percent Jonesovho kontraktu. V 42 zápasoch tejto sezóny nazbieral Jones 27 bodov (7+20).



Dvadsaťtriročný Američan Knight mal v tejto sezóne bilanciu 12-8-1 s priemerom 2,40 inkasovaných gólov na zápas a s úspešnosťou zásahov 90,7 percenta. V minulej sezóne nechytal v NHL, pretože bol na asistenčnom programe.