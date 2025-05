Florida znížila proti Torontu na 1:2, Winnipeg vyrovnal s Dallasom

NHL - play off, 2. kolo



semifinále Východnej konferencie - 3. zápas:



Florida Panthers - Toronto Maple Leafs 5:4 pp (1:2, 3:1, 0:1 - 1:0)



Góly: 8. Barkov (Reinhart, Rodrigues), 25. Reinhart (Rodrigues, Ekblad), 26. Verhaeghe (Bennett, Tkachuk), 36. Gajdovich (Nosek, Schmidt), 76. Marchand (Kulikov, Verhaeghe) - 1. Knies (Matthews, Marner), 6. Tavares (Pacioretty, Nylander), 23. Tavares (Marner, Nylander), 51 Rielly (Matthews, Knies). Brankári: Bobrovskij - Woll, strely na bránku: 37:31.



/stav série: 1:2/







semifinále Západnej konferencie - 2. zápas:



Winnipeg Jets - Dallas Stars 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)



Góly: 4. Vilardi (Ehlers, Morissey), 8. Ehlers (Fleury, Scheifele), 32. Lowry (DeMelo, Niederreiter), 57. Ehlers (DeMelo). Brankári: Hellebuyck - Oettinger, strely na bránku: 25:21.



/stav série: 1:1/

New York 10. mája (TASR) - Hokejisti Floridy zvíťazili nad Torontom 5:4 po predĺžení v 3. stretnutí semifinálovej série Východnej konferencie NHL a znížili na 1:2 na zápasy. Hráči Winnipegu uspeli proti Dallasu 4:0 a vyrovnali sériu semifinále Západnej konferencie na 2:2.Maple Leafs naplno využili úvodné dva zápasy na domácom ľade a prípadným triumfom v treťom by spravili významný krok k postupu do finále konferencie. Duel mali sľubne rozohratý, od 6. minúty viedli 2:0 po góloch Matthewa Kniesa a Johna Tavaresa. Na gól Aleksandra Barkova z 8. minúty odpovedal v presilovke Tavares, keď v 23. minúte vrátil hosťom dvojgólový náskok. Domáci však v následných trinástich minútach strelili tri góly a otočili na 4:3. Obranca Morgan Rielly síce gólom v 51. minúte poslal duel do predĺženia, no v ňom Brad Marchand aj s prispením teču hráča hostí rozhodol o triumfe Floridy. Skúsený útočník skóroval v druhom zápase po sebe a natiahol svoju sériu zápasov s bodom na päť duelov. Štvrtý duel je na programe v noci na pondelok opäť na ľade Floridy.Hráči Winnipegu vykročili za vyrovnaním série už v úvode zápasu, keď sa po góloch Gabea Vilardiho a Nikolaja Ehlersa ujali vedenia 2:0. Hostia napokon ani raz neskórovali a brankár Winnipegu Connor Hellebuyck vychytal svoje prvé čisté konto v prebiehajúcej play off. Potreboval naň 21 zákrokov. V drese domácich zažiaril dánsky útočník Nikolaj Ehlers (2+1), ktorý dosiahol svoj prvý trojbodový zápas v play off v kariére. Tretí duel je na programe v nedeľu od 22.30 SELČ na ľade Dallasu.