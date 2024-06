Florida zúročila vo finále streleckú prevahu, nad Oilers vedie 2:0

finále play off NHL



druhý zápas /na 4 víťazstvá/:



Florida Panthers - Edmonton Oilers 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)



Góly: 30. Mikkola (Lundell, Tarasenko), 44. Rodrigues, 53. Rodrigues (Lundell, Ekman-Larsson), 58. Ekblad (Bennett) - 12. Ekholm (McDavid, Bouchard). Rozhodcovia: Rooney, Hebert – Daisy, Berg, vylúčení: 6:5 na 2 min., navyše: Foegele 5 min. + 10 min OT za faul kolenom, Desharnais a Carrick (všetci Edm.) obaja 10 min. OT za nešp. správanie, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 19.673 divákov



/stav série: 2:0/



Florida: Bobrovskij - Ekblad, Forsling, Montour, Mikkola, Kulikov, Ekman-Larsson - Reinhart, Barkov, Verhaege - Rodrigues, Bennett, Tkachuk - Tarasenko, Lundell, Luostarinen - Okposo, Stenlund, Lorentz



Edmonton: Skinner - Bouchard, Ekholm, Desharnais, Nurse, Broberg, Kulak - Hyman, McDavid, Nugent-Hopkins - Henrique, Draisaitl, Holloway - Kane, McLeod, Foegele - Brown, Carrick, Janmark

Sunrise 11. júna (TASR) - Hokejisti Floridy Panthers vedú vo finálovej sérii play off NHL už 2:0 na zápasy. V noci na utorok zdolali Edmonton Oilers 4:1, keď o triumfe rozhodli tromi gólmi v záverečnej tretine. Tretí duel je na programe v noci na piatok od 2.00 SELČ.Hostia, ktorí v predošlom stretnutí neskórovali napriek 32 strelám na bránku, išli do vedenia v 12. minúte, keď obranca Mathias Ekholm zakončil únik dvoch proti jednému - 0:1. Presadil sa počas hry štyroch proti štyrom a brankár Sergej Bobrovskij inkasoval po strele medzi betóny, pričom išlo o prvú strelu na jeho bránku v zápase. Florida vyrovnala v polovici druhej tretiny, keď Niko Mikkola prekvapil brankára Stuarta Skinnera - 1:1. Gólu predchádzala kuriózna situácia, keď si práve Mikkola takmer strelil vlastný gól po tom, čo v obrannom pásme bekhendom poslal puk na bránku Bobrovského. Ten bol pozorný, puk vyrazil do hry a z akcie vyplynul vyrovnávajúci gól.poznamenal Mikkola. Dôležitý moment priniesla 44. minúta, v ktorej hostia nedostali puk z vlastného pásma a Rodrigues využil chybu Evana Boucharda, po ktorej prekonal Skinnera strelou zo strednej vzdialenosti - 2:1. Ten istý útočník "panterov" sa presadil aj v presilovke v 53. minúte, keď tečoval puk po prihrávke Antona Lundella - 3:1. "Olejári" sa pokúsili vyrovnať počas hry bez brankára, no obranca Ekblad strelou od červenej čiary pridal štvrtý gól domácich.Tí zvíťazili v prvom zápase série napriek tomu, že strelecky aktívnejší bol ich súper (18:32), no tentoraz ho prevýšili aj v tomto ukazovateli - 29:19. Floridu najmä v tretej tretine podržal Bobrovskij, ktorý mal v zápase 94,70-precentnú úspešnosť zákrokov. V záverečnej časti čelil 12 strelám, dovtedy sa Edmonton dostal iba k siedmim. K hrdinom Floridy patril útočník Evan Rodrigues, ktorý strelil dva góly, čím nadviazal na presný zásah z prvého duelu.poznamenal tréner Paul Maurice. Spokojný bol nielen s výkonmi jednotlivcov, ale celého tímu:Edmonton prvýkrát v prebiehajúcej play off prehráva 0:2 na zápasy. Jeden z najofenzívnejších tímov súťaže sa v úvodných dvoch dueloch trápil najmä v koncovke a z 51 striel vyprodukoval iba jeden gól.uviedol Draisaitl. Podľa trénera Krisa Knoblaucha mali jeho zverenci na to, aby po dvoch zápasoch vyrovnali na 1:1:V zápase predčasne skončil obranca Edmontonu Darnell Nurse po bodyčeku Rodriguesa. V tretej tretine odstúpil aj kapitán Floridy Aleksander Barkov po zákroku na hlavu od Leona Draisaitla. Z ľadu odišiel na striedačku aj s pomocou spoluhráčov, po odchode do šatne sa už na striedačku nevrátil. Útočník Edmontonu dostal dvojminútový trest, ktorý sa skončil tretím gólom Floridy. Tréner "panterov" Paul Maurice sa k stavu Barkova vyjadril len veľmi stručne:uviedol.