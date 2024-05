Florida zvíťazila nad NY Rangers 3:2 pp a sériu vyrovnala na 2:2

semifinále play off NHL



finále Východnej konferencie - 4. zápas /na 4 víťazstvá/:



Florida Panthers - New York Rangers 3:2 pp (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0)



Góly: 29. Bennett (Forsling, Bobrovskij), 33. Verhaeghe (M. Tkachuk, Barkov), 62. Reinhart (Barkov, Montour) – 9. Trocheck (Panarin, Fox), 44. Lafrenire (Fox, Panarin). Brankári: Bobrovskij - Šesťorkin, strely na bránku: 40:23.



New York 29. mája (TASR) - Hokejisti Floridy Panthers zvíťazili vo štvrtom finále Východnej konferencie NHL nad New Yorkom Rangers 3:2 po predĺžení a vyrovnali stav série na 2:2. Štvrtý semifinálový duel NHL rozhodol po 72 sekundách extračasu Sam Reinhart.V riadnom čase sa presadili za domácich Sam Bennett a Carter Verhaghe, domáceho brankára Sergeja Bobrovského prekonali Vincent Trocheck a Alexis Lafreniere.Piaty zápas je na programe v noci na piatok v New Yorku.