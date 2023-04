Florida zvíťazila v Bostone 6:3 a vyrovnala sériu na 1:1

NHL - 1. kolo play off



štvrťfinále Východnej konferencie - 2. zápasy:



Carolina - New York Islanders 4:3 pp



/stav série: 2:0/







Boston - Florida 3:6



/stav série: 1:1/







štvrťfinále Západnej konferencie - 1. zápasy:



Dallas - Minnesota 7:3



/stav série: 1:1/







Edmonton - Los Angeles 4:2



/stav série: 1:1/



New York 20. apríla (TASR) - Hokejisti Bostonu prehrali vo svojom druhom stretnutí 1. kola série play off NHL doma s Floridou 3:6. Panthers tak vyrovnali súboj s držiteľom Prezidentskej trofeje pre najlepší tím základnej časti na 1:1. Carolina zdolala doma New York Islanders 4:3 po predĺžení a vedie 2:0. Dallas si poradil s Minnesotou 7:3 a vyrovnal na 1:1 na zápasy. Nerozhodný je aj duel medzi Edmontonom a Los Angeles, Oilers v druhom meraní síl zvíťazili 4:2.Florida sa ujala vedenia gólom Sama Bennetta v druhej minúte druhej tretiny a domácich už do vedenia nepustila, hoci Boston dvakrát vyrovnal. Za Panthers si pripísal dva presné zásahy obranca Brandon Montour. Duel sledoval naživo aj dlhoročný kapitán Bruins Zdeno Chára. O víťazstve Caroliny rozhodol v 5. min predĺženia Jesper Fast. Triumf Oilers dirigoval Leon Draisaitl, ktorý si pripísal gól a dve asistencie. Žiaden zo Slovákov sa v noci na štvrtok na ľade nepredstavil.