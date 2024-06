Florida zvíťazila v Edmontone, vedie 3:0 a je krok od prvého titulu

finále play off NHL



tretí zápas /na 4 víťazstvá/:



Edmonton Oilers - Florida Panthers 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)



/stav série: 0:3/

Edmonton 14. júna (TASR) - Hokejisti Floridy sú krok od zisku prvého Stanleyho pohára v zámorskej NHL. Panthers zvíťazili v noci na piatok v treťom finálovom stretnutí play off na ľade Edmontonu Oilers 4:3 a v sérii vedú už 3:0 na zápasy. Štvrtý duel je na programe v noci na nedeľu (2.00 SELČ) opäť v Edmontone.Panthers sa dostali do vedenia 62 sekúnd pred koncom prvej časti, keď strieľanú prihrávku Gustava Forslinga usmernil Sam Reinhart za Stuarta Skinnera. Domáci vyrovnali v úvode druhej časti, Warren Foegele sa dostal do samostatného úniku a prestrelil Sergeja Bobrovského. Florida odpovedala ešte v prostrednej časti troma gólmi počas 6:19 minút, presadili sa Vladimir Tarasenko, Sam Bennett a kapitán Aleksander Barkov. Oilers v tretej časti znížili zásluhou Philipa Broberga a Ryana McLeoda. Pri oboch góloch si pripísal asistenciu kapitán Connor McDavid. V závere ešte odvolali brankára, no nepodarilo sa im vyrovnať a dostať duel do predĺženia.Edmonton nevyužil ani jednu z troch presilových hier a v sérii má v tejto štatistike bilanciu 0:10. Leon Draisaitl nebodoval v treťom zápase za sebou. Floridu opäť podržal brankár Bobrovskij, ktorý si pripísal 32 úspešných zákrokov a necelé štyri minúty pred sirénou ľavým betónom zneškodnil veľkú šancu McLeoda na vyrovnanie. Barkov a Reinhart dosiahli zhodne gól a asistenciu.