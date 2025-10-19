Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Floride sa počas zápasu v Buffale zranil Mikkola

Na snímke Niko Mikkola. Foto: TASR/AP

Dvadsaťdeväťročný Fín sa v druhej tretine zamotal v súboji s útočníkom Sabres Tysonom Kozakom.

Autor TASR
Buffalo 19. októbra (TASR) - Zámorský hokejový klub Florida Panthers zrejme prišiel o ďalšieho hráča. Počas sobotného zápasu NHL na ľade Buffala Sabres (0:3) utrpel zranenie obranca Niko Mikkola.

Dvadsaťdeväťročný Fín sa v druhej tretine zamotal v súboji s útočníkom Sabres Tysonom Kozakom. Najprv dostal dvojminútový trest za držanie a potom sa pobral z hry pre problémy v hornej časti tela. Obhajcom Stanley Cupu už pritom chýbajú zranení obranca Dmitrij Kulikov a útočníci Aleksander Barkov s Matthewom Tkachukom, pripomenula agentúra AP.
