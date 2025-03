Florko sa po prvý raz v histórii nekvalifikovalo do play off

TEMPISH CAPITOL Floorball Club - 1. FBC Trenčín 10:9 pp (1:6, 5:1, 3:2, 1:0)



Góly: 5. Pavlák, 26. a 29. Lazor Alex, 30. a 49. Hečko, 34. Gíret, 39. a 56. Bujaki, 58. Dluhoš, 64. Hurajt - 6. a 53. Rendl, 12. Machara, 13. Krajčovič, 16. a 18. Peško, 20. a 45. Ondrášik, 21. Kyselica







ŠK Lido Prírodovedec Bratislava - FBC DAG Prešov 17:2 (4:0, 5:2, 8:0)



Góly: 9., 15., 46., 49. a 60. Nôta, 13., 26. a 57. Kusenda, 19., 26. a 30. Kažimír, 27. Gálet, 27. Gažík, 41. Steller, 43. Kopecký, 50. Koprda, 52. Franek - 28. Bory, 37. Pandoš



FBK Nižná - Snipers Bratislava 6:4 (4:1, 1:3, 1:0)



Góly: 9. Kuboš, 13. a 23. Reguly, 13. Belko, 14. Mačňák, 55. Kuráň - 12. Sedliak, 21. Koller, 24. Nyitray, 31. Pacek







FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina - ŠK Victory Stars Dubnica n/V 9:1 (3:0, 5:0, 1:1)



Góly: 4. Zajac, 17. Matejička, 20. Miške, 25. Jonek, 32. Sabol, 32. Potoček, 34. Korček, 40. Jančo, 49. Cvacho - 60. Blažej



FBK AS Trenčín - Tsunami Záhorská Bystrica 3:6 (1:1, 2:2, 0:3)



Góly: 18. Oriešek, 26. Strieženec, 32. Bielik - 12. Hervay, 23. Chochol, 31. a 42. Záhorský, 57. Pápay, 60. Banga







FK Florko Košice - FaBK ATU Košice 6:9 (2:1, 1:6, 3:2)



Góly: 14. Grich, 16. Čekan, 40. Blaško, 51. Hutka, 53. Pelegrin, 53. Kátlovský - 18., 23. a 57. Kerekeš, 21. Olekšák, 31. a 34. Blaszczyk, 32. a 39. Pazsiczký, 49. Bezeg











Štvrťfinálové dvojice:



ŠK Lido Prírodovedec Bratislava – FBK Nižná



Tsunami Záhorská Bystrica – Snipers Bratislava



FBC Grasshoppers AC UNIZA Žilina – AS Trenčín



ATU Košice – 1.FBC Trenčín

Bratislava 2. marca (TASR) - Florbalisti Florko Košice nezvládli mestské derby proti ATU a po prvý raz v histórii sa nekvalifikovali do play off. V základnej časti obsadili 9. miesto.Obhajcovia titulu a víťazi základnej časti z Lida Bratislava deklasovali Prešov 17:2. Na úkor Florka sa do štvrťfinále prebojovali hráči Snipers Bratislava napriek prehre s Nižnou.Lido si vo vyraďovacej časti zmeria sily s Nižnou. Tsunami Záhorská Bystrica odohrá mestské derby proti Snipers Bratislava. Žilina sa postaví proti AS Trenčín a ATU Košice vyzve 1.FBC Trenčín. Play down si zahrá Capitol Bratislava proti nováčikovi Dubnici nad Váhom.