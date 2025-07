Fluminense postúpilo do štvrťfinále, Inter Miláno zdolalo 2:0

MS klubov FIFA



osemfinále:



/Charlotte/



Inter Miláno - Fluminense FC 0:2 (0:1)



Góly: 3. Cano, 90.+3 Hercules

Charlotte 30. júna (TASR) - Futbalisti Fluminense FC postúpili na majstrovstvách sveta klubov v USA do štvrťfinále. Brazílsky tím v osemfinálovom zápase v Charlotte zdolal finalistu tohtoročnej Ligy majstrov Inter Miláno 2:0. V boji o semifinále ho čaká lepší z dvojice Manchester City alebo Al-Hilal FC.Fluminense udrelo už v 3. minúte. Center Jhona Ariasa z pravej strany síce zblokoval Kristjan Asllani, ale lopta sa dostala do šestnástky ku Germanovi Canovi, ktorý hlavou prekonal Yanna Sommera. Na druhej strane mohol vyrovnať Federico Dimarco, Fabio však predviedol kvalitný zákrok. Po polhodine mal obrovskú šancu Samuel Xavier, no našťastie pre taliansky klub minul pravú žrď. Flumenise pred prestávkou dostalo loptu do siete, no gól neplatil pre ofsajd Ignacia. V 70. minúte mal po centri vyrovnanie na kopačke Stefan de Vrij, netrafil však bránu. Tlak talianskeho klubu narastal, brankár Fabio však držal tesný náskok svojho tímu. Zakončenie Lautara Martineza vytlačil na konštrukciu. V nadstavenom čase druhého polčasu striedajúci Hercules využil voľný priestor a strelou z hranice šestnástky zvýšil na 2:0. V závere ešte Dimarco trafil spojnicu.