Fluryová vyhrala zjazd vo Val-d'Isre

výsledky:



1. Jasmine Fluryová (Švaj.) 1:43,47 min., 2. Joana Hählenová (Švaj) +0,22, 3. Cornelia Hütterová (Rak.) +0,24, 4. Sofia Goggiová (Tal.) +0,44, 5. Ilka Štuhecová (Slov.) +0,73, 6. Priska Nuferová (Švaj.) +0,76, 7. Ariane Rädlerová (Rak.) +0,92, 8. Federica Brignoneová (Tal.) +0,94, 9. Corinne Sutterová (Švaj.) +1,00, 10. Mirjam Puchnerová (Rak.) +1,03

poradie v zjazde:



1. Goggiová 130, 2. Fluryová 113, 3. Hütterová 110, 4. Mikaela Shiffrinová (USA) 100, 5. Brignoneová 92, 6.Hählenová 86

celkové poradie vo SP:



1. Shiffrinová 620 bodov, 2. Brignoneová 457, 3. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) 429, 4. Petra VLHOVÁ (SR) 391, 5. Goggiová 336 6. Sara Hectorová (Švéd.) 296



Val-d'Isre 16. decembra (TASR) - Švajčiarska lyžiarka Jasmine Fluryová si pripísala v sobotu svoj druhý triumf vo Svetovom pohári. Vo francúzskom Val-d'Isre vyhrala zjazd s náskokom 22 stotín sekundy pred krajankou Joanou Hählenovou. Tretia skončila Cornelia Hütterová z Rakúska (+0,24).Fluryová vyrazila na trať so štartovým číslom 6. Počas jazdy držala stopu, najlepšie zvládla terénne nerovnosti a napokon si pripísala prvý triumf v zjazde. Doteraz bol jej najlepší výsledok v tejto disciplíne 2. miesto z vlaňajška z nemeckého Garmisch-Partenkirchenu. Zatiaľ jej jediné víťazstvo vo SP zaznamenala v roku 2017 v super-G vo švajčiarskom St. Moritzi. "Bolo to dnes trocha rýchlejšie a ťažšie. Snažila som sa ísť čisto na lyžiach a držať stopu," uviedla v cieli 30-ročná Švajčiarka.V druhom zjazde prebiehajúcej sezóny neštartovala víťazka úvodného podujatia Mikaela Shiffrinová, udržala sa však na čele celkového hodnotenia seriálu o 163 bodov pred Federicou Brignoneovou z Talianska. Najväčšia favoritka na triumf Sofia Goggiová z Talianska, ktorá vo Val-d'Isre zvíťazila vlani aj predvlani, obsadila so stratou 44 stotín štvrté miesto.Preteky prerušili na niekoľko minút po páde Kanaďanky Stefanie Fleckensteinovej, ktorá si po prejazde cieľom neudržala rovnováhu a zo svahu ju museli odniesť na nosidlách.Slovenka Petra Vlhová v sobotu neštartovala a v celkovom poradí SP jej naďalej patrí štvrtá pozícia s 391 bodmi. Lyžiarky čaká v nedeľu vo francúzskom stredisku ešte super-G (11.00 h). Budúci týždeň je na programe slalom vo francúzskom Courcheveli, na štarte aj s Vlhovou.