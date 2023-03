Flyers prepustili generálneho manažéra Fletchera

Philadelphia 10. marca (TASR) - Vedenie klubu NHL Philadelphia Flyers prepustilo generálneho manažéra Chucka Fletchera a na jeho miesto dočasne vymenovalo bývalého hokejistu Daniela Briera.



Flyers týmto krokom zareagovali na zlé výsledky tímu v prebiehajúcej sezóne. Momentálne sa nachádzajú na predposlednom mieste v tabuľke Metropolitnej divízie s bilanciou 24 víťazstiev v riadnom hracom čase, 11 prehier po predĺžení, resp. nájazdoch a 30 prehier v riadnom hracom čase. V celej Východnej konferencii je na tom horšie iba Montreal a Columbus. Philadelphia tak zrejme nepostúpi do play off už po štvrtý raz za päť sezón.



"Dnes ráno sme uvoľnili Chucka Fletchera z funkcie prezidenta a generálneho manažéra. Sme mu vďační za jeho tvrdú prácu a oddanosť nášmu klubu. Želáme mu do budúcnosti len to najlepšie," uviedol šéf exekutívy Flyers Dave Scott pre zámorský denník The Philadelphia Inquirer.