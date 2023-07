Flyers vykúpia spod zmluvy obrancu DeAngela

New York 14. júla (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Philadelphia Flyers v piatok umiestnil Tonyho DeAngela na nepodmienečnú waiver listinu s cieľom vykúpiť obrancu spod zmluvy. Dvadsaťsedemročný Američan podpísal vlani s "letcami" kontrakt na dve sezóny v celkovej hodnote 10 miliónov dolárov.



Flyers sa podľa zámorských médií pôvodne dohodli na návrate do DeAngela späť do Caroliny, odkiaľ k nim prišiel, pričom Philadelphia by si ponechala polovicu z jeho päťmiliónového ročného platu a na oplátku by získala perspektívneho útočníka Massima Rizza. Vedenie profiligy však túto výmenu zablokovalo s odôvodnením, že obchádza platový strop.



DeAngelo sa po vyplatení zo zmluvy stane neobmedzeným voľným hráčom a bude môcť podpísať zmluvu s ktorýmkoľvek klubom NHL. Ofenzívny obranca nazbieral v uplynulom ročníku v drese Flyers 42 bodov (11+31) v 70 zápasoch. Informáciu priniesol portál sportsnet.ca.