Flyers zdolali Tampu Bay a vybojovali si najvyššie nasadenie

NHL - predkolo play off:

Východná konferencia (Toronto)



TAMPA BAY LIGHTNING - PHILADELPHIA FLYERS 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)



Góly: 26. Johnson (Killorn, Point) - 8. Aube-Kubel (Gostisbehere, Grant), 14. Aube-Kubel (Couturier, Farabee), 35. Farabee (Gostisbehere, Couturier), 59. Pitlick (Laughton). Brankári: Vasilevskij - Hart, strely na bránku: 24:30.



tabuľka:



1. Philadelphia 3 3 0 0 0 11:3 6



2. Tampa Bay 3 1 1 0 1 7:8 4



3. Washington 2 0 0 1 1 3:6 1



4. Boston 2 0 0 0 2 3:7 0



Západná konferencia (Edmonton)



COLORADO AVALANCHE - VEGAS GOLDEN KNIGHTS 3:4 pp (0:0, 2:2, 1:1 - 0:1)



Góly: 27. MacKinnon (Kadri, Rantanen), 35. Donskoi (Compher, Burakovsky), 59. Compher (Rantanen, Kadri) - 22. Marchessault (Theodore, Karlsson), 33. Roy (Reaves, Theodore), 44. Marchessault z tr. str., 65. Tuch (Stone). Brankári: Grubauer - Lehner, strely na bránku: 35:26.



tabuľka:



1. Vegas 3 2 1 0 0 15:10 6



2. Colorado 3 2 0 1 0 9:5 5



3. St. Louis 2 0 0 0 2 5:8 0



4. Dallas 2 0 0 0 2 3:9 0



Slovák v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 20:17 0 0 0 -1 2 0



/pozn.: čas na ľade, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/



Toronto 9. augusta (TASR) - Hokejisti Philadelphie Flyers zvíťazili v noci na nedeľu v zápase skupiny o nasadenie vo Východnej konferencii NHL nad Tampou Bay 4:1 a stali sa jej víťazom. Flyers v skupine zaknihovali tri víťazstvá a vybojovali si najvyššie nasadenie do play off v konferencii. V 1. kole play off sa stretnú s Montrealom, dres ktorého oblieka slovenský útočník Tomáš Tatar.Za Lightning odohral slovenský obranca Erik Černák vyše 20 minút, do štatistík si zapísal jeden mínusový bod a päť hitov. Tampa Bay obsadila s dvoma víťazstvami 2. miesto a v prvom kole play off sa stretne s víťazom série medzi Torontom a Columbusom. K víťazstvu "letcov" prispel dvomi gólmi Nicolas Aube-Kubel, tréner Alain Vigneault však chválil celý tím. "povedal kouč Flyers pre nhl.com. Dvadsaťštyriročný Aube-Kubel sa stal prvým nováčikom "letcov" s dvomi gólmi v play off od 15. apríla 2012, keď sa to podarilo Mattovi Readovi. Philadelphia vyhrala v skupine o nasadenie všetky tri zápasy so skóre 11:3.Tampu okrem prehry mrzí aj zranenie Victora Hedmana, švédsky obranca nešťastne spadol bez cudzieho zavinenia a v polovici prvej tretiny zamieril predčasne do šatne. Jeho štart v prvom kole play off je otázny. Lightning už chýba kapitán Steven Stamkos, ktorý pre zranenie dolnej časti tela z júlového prípravného kempu ešte do hry po reštarte NHL nezasiahol. "povedal tréner "bleskov" Jon Cooper.V Západnej konferencii si najvyššie nasadenie do play off vybojovali hokejisti Vegas Golden Knights, ktorí zdolali Colorada Avalanche 4:3 po predĺžení. Rozhodol o tom v extračase Alex Tuch, dva góly v riadnom hracom čase dosiahol jeho spoluhráč Jonathan Marchessault, druhý z trestného strieľania. Aj Golden Knights podobne ako Flyers vyhrali vo všetkých troch dueloch skupiny. V 1. kole play off nastúpi Vegas proti Chicagu. "Majú veľmi dobrý tím," povedal obranca Golden Knights Shea Theodore o Chicagu. "" dodal. Colorado, ktoré v skupine skončilo druhé bude čeliť Arizone. "povedal elitný útočník Colorada Nathan MacKinnon, ktorý strelil jeden z gólov Avalanche.NHL pokračuje v sobotu večer a v nedeľu v noci poslednými dvomi zápasmi o nasadenie na východe aj na zápase a na programe je aj rozhodujúci piaty duel o postup do play off medzi Torontom a Columbusom.