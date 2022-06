Foden nepomôže Anglicku v nasledujúcich zápasoch, má Covid

Londýn 3. júna (TASR) - Anglický futbalový stredopoliar Phil Foden neodohrá zápasy Ligy národov proti Maďarsku a Nemecku, pretože mal pozitívny test na Covid-19. Stredopoliar Manchestru City opustil tréningové centrum tímu, ale tréner Albionu Gareth Southgate povedal, že by sa mohol vrátiť na zápasy proti Taliansku a Maďarsku 11. a 14. júna.



"Dúfam, že sa s ním budem môcť stretnúť, keď sa vrátime z Nemecka. Závisieť to bude od jeho symptómov a od toho, ako sa mu bude dýchať. Na každého to pôsobí inak," citovala Southgatea agentúra AFP.



Anglicko sa v sobotu v Budapešti postaví proti Maďarsku za účasti približne 35.000 fanúšikov napriek tomu, že hostitelia dostali minulý rok príkaz hrať zápasy za zatvorenými dverami pre rasistické pokriky. Maďarská futbalová federácia využila medzeru v predpisoch, ktoré umožňujú účasť detí. Podľa pravidiel musí byť každých 10 detí v sprievode jednej dospelej osoby.