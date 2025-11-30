< sekcia Šport
Foden spasil Manchester City, Guardiola: V tej chvíli som si vydýchol
Autor TASR
Manchester 30. novembra (TASR) - Nie tradičný strelec Erling Haaland, ale stredopoliar Phil Foden bol hrdina futbalistov Manchestru City v sobotňajšom zápase 13. kola Premier League. Proti Leedsu gólom v 91. minúte zachránil svoj tím od nečakaného neúspechu, ktorým by remíza bola. „Veľmi som si v tej chvíli vydýchol. Phil potvrdil, že je veľký hráč,“ konštatoval tréner Pep Guardiola pre web Manchestru City.
Foden gólom začal aj ukončil zápas, keďže skóre otvoril už v 1. minúte po centri Matheusa Nunesa. Keď Joško Gvardiol v 25. minúte zvýšil náskok City na 2:0, vyzeralo to, že favorit má duel pod kontrolou a bez väčších problémov si proti trápiacemu sa Leedsu pripíše tri body. Hostia mali za sebou tri prehry, ktoré ich usadili v pásme zostupu.
V druhom polčase však striedajúci Dominic Calvert-Lewin už po štyroch minútach na ihrisku skorigoval na 1:2, keď využil sériu chýb domácich. V 68. minúte síce domáci brankár Gianluigi Donnarumma vystihol strelu Lukasa Nmechu z penalty k ľavej žrdi, no loptu vyrazil priamo pred útočníka Leedsu, ktorý pohotovo predĺžil svoju gólovú sériu na tri zápasy - 2:2.
Tesný duel napokon zlomili domáci, na ich treťom góle mali podiel striedajúci hráči. „Zareagovali sme naozaj správne. Nastúpili Omar Marmoush (v 75. min.) a Rayan Cherki (v 89.) a dostali sme viac hráčov do šestnástky. V záverečnej minúte sme museli rýchlo dostať loptu do šestnástky a nezáleží na tom, či s krajnými obrancami alebo krídelníkmi. Nakoniec to bola opäť kvalita Phila (Fodena), ktorý je hráč so špeciálnym talentom,“ povedal Guardiola.
Foden sa v nadstavenom čase dostal k lopte od Cherkiho, dvakrát naznačil kľučku a ľavačkou zvnútra šestnástky poslal krížnu strelu, na ktorú brankár Lucas Perri nedosiahol. „Úprimne, mojou prvou myšlienkou bolo len skúsiť niečo vystreliť. Keď mi Cherki prihral, videl som, ako ma dvaja hráči okamžite pritlačili a kontrolu nad loptou som nemal takú, akú by som chcel. Tak som len skúsil vystreliť a našťastie to padlo do siete. Bol to skvelý pocit. Samozrejme, že toto nebol spôsob, akým chceme víťaziť, ale niekedy potrebujete aj takýto neskorý gól,“ povedal Foden, ktorý má po 11 zápasoch PL na konte tri góly.
„Keď máte 89. minútu a pred sebou asi ďalších desať minút nadstavenia, tak musíte ísť naplno. Vedeli sme, že stále máme šancu zvíťaziť a aj pred rozhodujúcim gólom sme sa dostali k dvom či trom zaujímavým príležitostiam. Vtedy im (Leedsu) pomohli dobré zákroky brankára,“ konštatoval Guardiola. Jeho tím prehral uplynulé dva súťažné zápasy, keď po ligovom zakopnutí v Newcastli (1:2) nestačil doma na Bayer Leverkusen (0:2) v zápase Ligy majstrov. „Po tých dvoch prehrách je pre našu náladu toto víťazstvo nesmierne dôležité,“ netajil Guardiola. Manchester City sa vďaka víťazstvu nad Leedsom udržal na priebežnom 2. mieste Premier League o štyri body za Arsenalom a o dva body pred Chelsea. V nedeľu však na londýnske tímy čakal vzájomný súboj na Stamford Bridge (od 17.30 SEČ).
Tréner Leedsu Daniel Farke považoval výkon svojho tímu za odvážny a verí, že mužstvu dodá sebavedomie. „V prvom polčase sme mali viacero nezvládnutých situácií, no v druhom sme sa zlepšili. Mali sme rovnaké princípy v našom pressingu na loptu, ale nebol som s naším výkonom veľmi spokojný - v druhom polčase to bolo oveľa lepšie. Zápas bol v záverečných minútach otvorený. Myslím si, že ho mohli vyhrať oba tímy,“ konštatoval Farke. Jeho tím chcel na Etihad Stadium bodovať, zvlášť, keď ho v ďalšom zápase čaká ďalší z favoritov Premier League Chelsea. „Sme sklamaní, pretože sme sem neprišli pre vrúcne slová alebo komplimenty, ale s cieľom získať nejaké body. Takže teraz u mňa prevláda sklamanie, ale po toľkých nepríjemných úderoch a proti tak dobrému tímu by nám takýto výkon mal dodať veľa sebavedomia. Teší ma, že sme ukázali odolnosť a za stavu 0:2 sme naďalej hrali o víťazstvo,“ poznamenal Farke.
