Fodrek bude trénovať DAC Dunajská Streda až do konca sezóny

Dunajská Streda 23. novembra (TASR) - Branislav Fodrek bude trénovať futbalistov DAC Dunajská Streda až do konca aktuálnej sezóny. S účastníkom Niké Ligy sa dohodol na zmluve do konca jarnej časti sezóny 2024/25 s opciou na ďalší súťažný ročník.



Bývalý reprezentant, ktorý v minulosti pôsobil na Žitnom ostrove ako hráč, šéftréner béčka i ako asistent v áčku, sa stal hlavným trénerom tímu tri kolá pred koncom jesennej časti, keď klub ukončil spoluprácu so Španielom Xiscom Muňozom po nepriaznivých výsledkoch. Spolu s ním skončil aj jeho asistent Roberto Cuesta. Pôvodné poverenie znelo na posledné tri zápasy kalendárneho roka, no teraz Fodrek dostáva príležitosť pracovať s mužstvom dlhodobo. "Veľmi si vážim ponuku vedenia, na čele s pánom majiteľom. Byť hlavným trénerom v takom veľkom klube je česť a zároveň aj veľká zodpovednosť. Pred nami sú veľké výzvy, situácia je však odlišná ako v novembri, teraz máme pred sebou celú prípravu. Potrebujeme sa dobre nachystať na ligu, no veľké slová sú zbytočné. Pevne verím, že sa nám podarí nadviazať na záver jesene a mužstvo pripraviť na jarnú časť tak, aby boli všetci spokojní a naplnili sa ciele klubu. Čaká nás náročná jar, vieme o čo hráme v prvých štyroch kolách. Budeme chcieť potvrdiť čím skôr prvú šestku a potom ísť ďalej," vyhlásil tréner Fodrek podľa oficiálnej stránky klubu.



"Minulý týždeň sme po hodnotiacich rozhovoroch s Braňom dospeli k záveru, že práve on je súčasťou riešenia. Diskutovali sme o tom, ako posunúť mužstvo v najbližších mesiacoch a našli sme pevný spoločný základ, na ktorom môžeme stavať. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s Braňom a jeho štábom," uviedol výkonný riaditeľ DAC-u Jan Van Daele.



Dunajskej Strede patrí v Niké Lige po 18. kole 4. miesto s 24 bodmi. Pred záverečnými štyrmi kolami základnej časti má náskok štyroch bodov na siedme Košice, ktoré sú prvé pod čiarou postupu do skupiny o titul nadstavbovej časti.