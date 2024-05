Fodrek vsadil na ME17 na overené mená: Mužstvo sa tvorí dlhodobo

NOMINÁCIA SLOVENSKA 17 NA ME:



BRANKÁRI: Sebastián Zajac (TS Podbeskidzie Bielsko-Biała), Dávid Kalanin (SK Slavia Praha), Adrián Malovec (US Cremonese)



OBRANCOVIA: Šimon Mišiak (MŠK Žilina), Marek Okál (MŠK Žilina), Dominik Balog (ŠK Slovan Bratislava), Tobias Daniel (FC Spartak Trnava), Martin Hlavatý (FC Petržalka), Martin Turanský (FC Spartak Trnava)



STREDOPOLIARI: Daniel Osman (Standard Lige), Martin Bačík (MFK Ružomberok), Kristián Pavol Stručka (MŠK Žilina), Šimon Vlna (AKA Burgenland), Filip Trello (FC Spartak Trnava), Nathan Udvaros (FC DAC 1904 Dunajská Streda)



ÚTOČNÍCI: Samuel Kováčik (Legia Warszawa), Samuel Malama Lusale (Crystal Palace FC), Dávid Bukovský (FC Spartak Trnava), Lucas Benjamin Németh (SK Slavia Praha), Denis Valko (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Jakub Pira (FC Baník Ostrava)



NÁHRADNÍCI



BRANKÁRI: Dávid Balog (ŠK Slovan Bratislava), Kristián Húska (FC Spartak Trnava), Tadeáš Peter Kiss (FC Petržalka)



OBRANCOVIA: Alex Kiš (FC Utrecht), Nicolas Sagan (FC Petržalka), Adam Švec (ŠK Slovan Bratislava), Barnabás Ferenczi (Debreceni VSC), Tibor Both (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Alex Lajčiak (FK Železiarne Podbrezová), Ľubomír Žinčák (FC Košice), Šimon Polakovič (ŠK Slovan Bratislava), Alex Barilla (FC Petržalka), Tobiáš Pališčák (MŠK Žilina)



STREDOPOLIARI: Peter Holocsy (ŠK Slovan Bratislava), Martin Rigo (AS Trenčín), Michal Farkaš (FC Spartak Trnava), Adam Bubelíny (MFK Ružomberok), Adirán Petic (FC Železiarne Podbrezová), Milan Polča (FC Košice), Jakub Martin Ležák (FC Spartak Trnava), Karol Blaško (FC DAC 1904 Dunajská Streda)



ÚTOČNÍCI: Adam Mozola (FC Petržalka), Patrik Priecel (FC Spartak Trnava), Adam Žulevič (MFK Zemplín Michalovce), Markus Ševce (FC Petržalka), Patrik Baleja (MŠK Žilina)



REALIZAČNÝ TÍM



Hlavný tréner: Branislav Fodrek



Asistent trénera: Martin Žamba



Asistent trénera: Miroslav Hýll



Tréner brankárov: Juraj Baláž



Kondičný tréner: Tomáš Fajčík



Videoanalytik: Richard Kovács



Masér: Attila Méry



Lekár: Július Karácsony



Media manažér: Jakub Homoľa



Technický vedúci: Vladimír Dančík



Hlavný vedúci: Roman Pivarník



Pozorovateľ: Samuel Slovák

Bratislava 11. mája (TASR) - Hlavný tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 17 rokov Branislav Fodrek nominoval na ME tejto vekovej kategórie na Cypre (20. máj – 5. jún) overené mená. V jeho nominácii figuruje 21 hráčov, informoval oficiálny web Slovenského futbalového zväzu.Mladí Slováci sa na vrcholnom európskom podujatí predstavia po tom, čo si účasť vybojovali úspešným absolvovaním turnaja druhej fázy kvalifikácie v marci v Grécku. Účasť na majstrovstvách Európy bude pre nominovaných hráčov bezpochyby vrcholom v ich doterajších kariérach. Fodrek pri nominácii stavil predovšetkým na overené mená, keď až 16 hráčov v nominácii bolo pri marcovom úspešnom ťažení v rámci fázy Elite Round kvalifikácie majstrovstiev Európy. "," prezradil o procese tvorby nominácie 43-ročný tréner.," priblížil pre futbalsfz.sk Fodrek informácie o zdravotnom stave hráčov. "," doplnil hlavný tréner.Slovenská sedemnástka sa na záverečnom turnaji majstrovstiev Európy tejto vekovej kategórie predstavila naposledy v roku 2013, keď slovenský výber s hráčmi ako Denis Vavro či Lukáš Haraslín mal účasť istú ako usporiadateľ šampionátu. Cez kvalifikáciu sa na záverečný turnaj dostali sokolíci naposledy pred 24 rokmi, v roku 2000, ešte v čase, keď európsky šampionát niesol názov majstrovstvá Európy do 16 rokov (hoci fakticky na nich štartovali z dnešného pohľadu výbery do 17 rokov). Zaujímavosťou je, že pri účasti Slovenska na záverečnom turnaji v roku 1997 bol v kádri aj súčasný tréner sedemnástky Branislav Fodrek.Slovenská reprezentácia do 17 rokov sa na ME na Cypre predstaví v základnej C-skupine v konkurencii výberov Švédska, Talianska a Poľska. Zo štyroch štvorčlenných skupín postúpia do štvrťfinále prvé dva tímy. Pre tímy na tretích a štvrtých miestach skupín sa šampionát končí. Zraz nominovaných je naplánovaný na stredu 15. mája o 11.30 h v Dunajskej Strede (Hotel BonBon). Po štvordňovom sústredí na Slovensku sa reprezentácia presunie do dejiska šampionátu v nedeľu 19. mája.