Foerster bude chýbať Philadelphii pre zranenie dva až tri mesiace

Philadelphia 3. decembra (TASR) - Kanadský hokejista Tyson Foerster bude chýbať Philadelphii Flyers v zámorskej NHL dva až tri mesiace. Dvadsaťtriročný útočník utrpel zranenie v hornej časti tela v pondelkovom zápase proti Pittsburghu. Do šatní zamieril po tom, čo zacítil bolesť v ruke po strele z prvej. Flyers chýbal aj v predsezónnej príprave, keď sa zotavoval zo zranenia lakťa, ktoré utrpel na majstrovstvách sveta vo Švédsku a Dánsku.

