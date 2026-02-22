Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fofana a Mejbri čelili po zápase Chelsea s Burnley urážkam

Na snímke Wesley Fofana. Foto: TASR/AP

Chelsea a Burnley odsúdili vo svojich oficiálnych stanoviskách prejavy rasizmu voči svojim hráčom.

Autor TASR
Londýn 22. februára (TASR) - Po sobotňajšom zápase anglickej Premier League čelili futbalista Chelsea Wesley Fofana a hráč Burnley Hannibal Mejbri rasistickým urážkam fanúšikov na sociálnych sieťach.

Obaja hráči zdieľali súkromné správy z Instagramu, ktoré mali rasistický podtón. „Rok 2026, stále je to rovnaká vec, nič sa nezmenilo. Týchto ľudí nikdy nepotrestajú. Robíte veľké kampane proti rasizmu, ale v skutočnosti nik nerobí nič,“ citovala agentúra AP Fofanu. V podobnom duchu sa vyjadril aj Mejbri, spoluhráč slovenského brankára Martina Dúbravku. „Aj v roku 2026 sú tu stále ľudia tohto typu. Prosím, vzdelávajte seba a svoje deti.“

Chelsea a Burnley odsúdili vo svojich oficiálnych stanoviskách prejavy rasizmu voči svojim hráčom. Nejde o ojedinelý incident v uplynulých dňoch, Európska futbalová únia (UEFA) začala vyšetrovať incident zo zápasu Ligy majstrov medzi Benficou Lisabon a Realom Madrid, v ktorom Vinicius Junior obvinil Gianlucu Prestianniho z rasistického správania.
