Paríž 30. septembra (TASR) - Francúzsky futbalový klub AS Saint-Étienne odobril prestup 19-ročného obrancu Wesleyho Fofanu do Leicesteru City. Na jeho predaji zarobí 40 miliónov eur, informovala agentúra AFP. Fofana by mal s "líškami" podpísať v stredu po absolvovaní lekárskej prehliadky päťročnú zmluvu.