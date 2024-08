Fofana prestúpil z AS Monaco do AC Miláno

Miláno 17. augusta (TASR) - Francúzsky futbalista Youssouf Fofana zamieril z AS Monaco do AC Miláno, s ktorým podpísal štvorročnú zmluvu. Strany nezverejnili prestupovú čiastku, podľa médií zaplatil úradujúci taliansky vicemajster za 25-ročného stredopoliara približne 25 miliónov eur vrátane bonusov.



O Fofanu mali okrem AC záujem aj West Ham či Manchester United. Podľa trénera "rossoneri" Paula Fonsecu je to posledná posila v tomto prestupovom období, žiadne ďalšie nákupy už Milánčania neplánujú. Pred francúzskym reprezentantom získali útočníka Alvara Moratu a obrancov Emersona Royala a Strahinju Pavloviča.



Fofana má na konte 21 štartov a tri góly v národnom tíme. Bol aj v kádri na MS 2022 v Katare, kde "Les Bleus" nestačili vo finále na Argentínu (3:3 pp, 2:4 v rozstrele z 11 m), a hral aj na nedávnych ME v Nemecku. Informovala o tom agentúra AFP.