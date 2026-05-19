Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 19. máj 2026Meniny má Gertrúda
< sekcia Šport

Fogning odchádza po ročnom hosťovaní zo Slovana Bratislava

.
Na snímke hráč Slovana Sidoine Fogning v zápase 4. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica 16. augusta 2025 v Bratislave. Foto: TASR- Martin Baumann

Fogning prišiel do tímu vlani v auguste, naskočil do deviatich súťažných zápasov a odohral v nich dokopy 597 minút.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 19. mája (TASR) - Kamerunský futbalista Sidoine Fogning nebude pokračovať v Slovane Bratislava. Dvadsaťštyriročný obranca bol v klube úradujúceho majstra na hosťovaní z portugalskej Boavisty Porto. Klub o tom informoval na svojom oficiálnom webe skslovan.com

Fogning prišiel do tímu vlani v auguste, naskočil do deviatich súťažných zápasov a odohral v nich dokopy 597 minút. Jeho účinkovanie v Slovane bolo spojené s opciou, ktorú sa rekordný majster rozhodol nevyužiť. Správa o odchode stopéra prichádza po tom, ako v tíme skončili aj ďalší obranca Guram Kašia, kapitán Vladimír Weiss ml., krídelník Róbert Mak, druhý brankár Martin Trnovský a najmä tréner Vladimír Weiss st.
.

Neprehliadnite

Prezident SR sa stretol s podpredsedom čínskeho parlamentu

Kaliňák: Na dokončenie prešovskej nemocnice bude vypísaná nová súťaž

PRIESKUM:Najdrahším nákupom okrem bývania je pre väčšinu Slovákov auto

JANČOVIČOVÁ: Nadmerné zatínanie zubov môže preťažiť čeľusť