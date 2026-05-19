Fogning odchádza po ročnom hosťovaní zo Slovana Bratislava
Fogning prišiel do tímu vlani v auguste, naskočil do deviatich súťažných zápasov a odohral v nich dokopy 597 minút.
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Kamerunský futbalista Sidoine Fogning nebude pokračovať v Slovane Bratislava. Dvadsaťštyriročný obranca bol v klube úradujúceho majstra na hosťovaní z portugalskej Boavisty Porto. Klub o tom informoval na svojom oficiálnom webe skslovan.com
Fogning prišiel do tímu vlani v auguste, naskočil do deviatich súťažných zápasov a odohral v nich dokopy 597 minút. Jeho účinkovanie v Slovane bolo spojené s opciou, ktorú sa rekordný majster rozhodol nevyužiť. Správa o odchode stopéra prichádza po tom, ako v tíme skončili aj ďalší obranca Guram Kašia, kapitán Vladimír Weiss ml., krídelník Róbert Mak, druhý brankár Martin Trnovský a najmä tréner Vladimír Weiss st.
