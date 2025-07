Fognini po prehre s Alcarazom na Wimbledone oznámil koniec kariéry

Londýn 9. júla (TASR) - Taliansky tenista Fabio Fognini deväť dní po vyradení v 1. kole Wimbledonu ukončil profesionálnu hráčsku kariéru. Tridsaťosemročný víťaz deviatich turnajov ATP to oznámil na stredajšej tlačovej konferencii v londýnskom All England Clube.



Fognini v 1. kole potrápil obhajcu titulu Carlosa Alcaraza, napokon Španielovi podľahol po štyriapolhodinovej päťsetovej dráme. Natiahol tak sériu prehier na číslo desať, v tomto kalendárnom roku mal bilanciu 0-7. Bývalý deviaty hráč svetového rebríčka pôvodne plánoval ukončiť aktívnu činnosť až po sezóne, no svoje rozhodnutie prehodnotil. „Toto je najlepší spôsob, ako sa rozlúčiť,“ vyhlásil podľa AP Fognini, pre ktorého bol prebiehajúci Wimbledon už jeho 63. grandslamový turnaj v kariére.



Naposledy získal titul v roku 2019 v Monte Carle. Na grandslamových podujatiach sa dostal najďalej do štvrťfinále Roland Garros v roku 2011. Pred Wimbledonom mu vo svetovom rebríčku patrilo 138. miesto.