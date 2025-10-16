< sekcia Šport
Foligno istý čas nepomôže Chicagu, jeho dcéra podstúpi operáciu
Tridsaťsedemročný útočník nefiguroval v zostave Blackhawks na ľade St. Louis. Jeho spoluhráči zvíťazili nad Blues vysoko 8:3.
Autor TASR
Chicago 16. októbra (TASR) - Americký hokejista Nick Foligno istý čas nepomôže Chicagu Blackhawks v zámorskej NHL. Kapitán „jastrabov“ oznámil pauzu z osobných dôvodov, keďže jeho 12-ročná dcéra Milana podstúpi ďalšiu operáciu súvisiacu s jej vrodenou srdcovou vadou.
Tridsaťsedemročný útočník nefiguroval v zostave Blackhawks na ľade St. Louis. Jeho spoluhráči zvíťazili nad Blues vysoko 8:3. „Modlíme sa za neho, jeho rodinu a všetko, čo sa deje. Tento zápas bol pre neho a pre nich. Je to niečo, o čom celý tím hovoril pred zápasom aj po ňom, takže sme chceli vyjsť na ľad a vyhrať zápas pre nášho kapitána,“ citovala agentúra AP útočníka „jastrabov“ Franka Nazara.
„Je to elitný líder, predĺžená ruka trénerského štábu. Myslím si však, že máme v tíme aj iných hráčov, ktorí môžu pomôcť. Je to ako keby bol zranený, úlohu musí prevziať ďalší hráč,“ povedal hlavný tréner Jeff Blashill. Foligno sa stal v septembri minulého roka v poradí 35. kapitánom Chicaga Blackhawks.
