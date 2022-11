Fond na podporu športu pomohol infraštruktúre sumou 1,4 milióna eur

Bratislava 10. novembra (TASR) - Fond na podporu športu (FnPŠ) vyplatil viac ako sto prevádzkovateľom športovej infraštruktúry mimoriadnu finančnú pomoc v úhrnnej sume 1,4 milióna eur. O túto pomoc mohli subjekty žiadať na základe výzvy vypísanej ešte v apríli tohto roka.



Príspevok dostalo celkovo 101 prevádzkovateľov športovej infraštruktúry, ktorí v týchto dňoch už majú finančné prostriedky pripísané na svojich účtoch. O poskytnutí prostriedkov rozhodli členovia správnej rady FnPŠ, ktorí schvaľovali žiadosti na uplynulých dvoch zasadnutiach najvyššieho orgánu fondu.



Hlavným účelom výzvy na predkladanie žiadostí o mimoriadnu pomoc bolo pokrytie časti fixných nákladov, ktoré museli prevádzkovatelia športovej infraštruktúry vynaložiť počas čiastočného alebo úplného uzavretia ich prevádzok v čase pandémie ochorenia COVID-19. Fondu na podporu športu bolo na základe tejto výzvy doručených spolu 110 žiadostí o finančný príspevok. Po procese formálnej kontroly a vyhodnotenia žiadostí následne správna rada fondu na zasadnutiach dňa 20. septembra a 20. októbra 2022 schválila mimoriadnu pomoc pre 101 subjektov v úhrnnej sume 1.400.526,60 eura.



"V súvislosti so športovou infraštruktúrou bol Fond na podporu športu doposiaľ spájaný predovšetkým s poskytovaním finančných prostriedkov na jej výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu. Nemenej dôležité, a to najmä po mimoriadne ťažkých posledných rokoch, je však to, aby ostala v prevádzke aj už existujúca športová infraštruktúra," uviedol v tlačovej správe predseda správnej rady Fondu na podporu športu Ladislav Križan.



"V období prísnych hygienických opatrení bola síce prevádzka športovej infraštruktúry obmedzená, jej správcovia, vlastníci a prevádzkovatelia však aj naďalej museli znášať finančné bremeno množstva fixných nákladov. Som preto mimoriadne rád, že v rámci vypísanej výzvy vieme stovke prevádzkovateľom vyčleniť takmer 1,5 milióna eur. Portfólio subjektov, ktorým bola mimoriadna pomoc schválená, je naozaj pestré a nájdeme v ňom prevádzkovateľov veľkých športových arén, ale aj majiteľov malých fitnes centier. Aj táto skutočnosť potvrdzuje, že vypísaná výzva mala široký záber," dodal Križan.